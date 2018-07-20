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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды

Самарские активисты ОНФ получили удостоверения общественных инспекторов по охране окружающей среды

На сегодняшний день удостоверение общественных инспекторов по охране окружающей среды получили 33 активиста Общероссийского народного фронта. Будущие инспекторы, только за прошедший год провели более 200 рейдов и организовали 24 субботника, в которых приняли участие более 5000 человек. Удостоверение нужно, чтобы 

20 июля 2018, 03:56
ЧМ-2018 даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области

ЧМ-2018 даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области

ЧМ-2018 по футболу даст импульс развитию инновационного производства в Самарской области. В этом уверены как губернские власти, так и Герой России, летчик-космонавт, посол Самары как города-организатора ЧМ-2018 Олег Кононенко. Среди основных предприятий, которые должны выступить драйверами, входящие в крупнейшую общественную 

3 июля 2018, 05:51
Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

Союз машиностроителей России продолжит участие в донорской программе

29 июня 2018 года на площадке ТАСС состоялось подписание соглашения между Союзом машиностроителей России и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) сроком на 3 года о сотрудничестве в области добровольной сдачи донорской крови в рамках государственной программы «Служба крови».

Документ подписали Первый вице-президент 

3 июля 2018, 10:00
С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году

С экватора запустят 3 самарские ракеты «Союз – СТ» в 2018 году

До конца этого года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартуют три российских ракеты «Союз-СТ». На 6 октября предварительно назначен старт «Союза» с европейским метеоспутником MetОp-С на борту, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источники. В ноябре на 
26 июня 2018, 11:52
Акция для доноров крови прошла в СамГМУ

Акция для доноров крови прошла в СамГМУ

Донорами крови в России в первой половине этого года стали почти 870 тысяч человек. Причем абсолютное большинство из них делают это бесплатно. Среди самых активных добровольцев - студенты. Для них традиционная акция прошла в Самарском государственном медицинском университете.
Мероприятие проводится 

5 октября 2017, 09:21
В СамГМУ обсуждают, как читать мысли немых и ставить на ноги парализованных

В СамГМУ обсуждают, как читать мысли немых и ставить на ноги парализованных

В вузе проходит международная конференция с участием ученых из США, Европы и Гонконга.
Среди участников - старший научный сотрудник университета Дьюка (США) Михаил Лебедев. Он рассказал, что уже в ближайшие 5 лет парализованных людей можно будет ставить на ноги с 

13 октября 2016, 05:54
На 87-м году жизни скончался почетный ректор СамГМУ Александр Краснов

На 87-м году жизни скончался почетный ректор СамГМУ Александр Краснов

Во вторник, 27 октября, на 87-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался Александр Фёдорович Краснов - почётный гражданин городского округа Самара, академик Российской академии наук, лауреат Государственной премии РСФСР и премии Правительства РФ, заслуженный деятель науки России, профессор, почетный 
28 октября 2015, 11:17
Китайский Ухань и Саратов стали побратимами

Китайский Ухань и Саратов стали побратимами

7 августа Китай посетила делегация из ПФО, в которую вошел и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. 
7 августа 2015, 05:09
Францией и Россией подписано соглашение о взаимном признании дипломов

Францией и Россией подписано соглашение о взаимном признании дипломов

29 июня правительства этих двух стран (с нашей стороны - министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, с французской – посол Жан-Морис Рипер) подписали соглашение о взаимном признании образования. Проект договора начал разрабатываться с 2013 года, после встречи глав государств 
29 июня 2015, 04:03
Геннадий Котельников о сокращении зарплаты медикам

Геннадий Котельников о сокращении зарплаты медикам

Ректор Самарского государственного медицинского университета Геннадий Котельников прояснил ситуацию с сокращением зарплаты работникам клиник. Соответствующая информация поступила в редакцию телекомпании "ТЕРРА" от самих врачей учреждения.

Медики пожаловались, что с мая стимулирующая часть их ежемесячного дохода может сократиться на 60%. 
7 мая 2015, 08:39
Правительство Самарской области заключило рамочное соглашение о сотрудничестве с ООО

Правительство Самарской области заключило рамочное соглашение о сотрудничестве с ООО "Сименс"

Соглашение о сотрудничестве в социально-экономической сфере 6 апреля подписали губернатор Самарской области Николай Меркушкин и президент "Сименс" в России Дитрих Мёллер. Стороны обсудили направления будущего взаимодействия. Возможно, медицинское оборудование, электроника и системы автоматизации производства компании "Сименс" найдут применение в будущем 
6 апреля 2015, 04:18
К

К "Самаранефтегазу" претензий больше нет

В среду, 1 апреля, нефтяная компания "Роснефть" урегулировала все разногласия с акционерами "Юкоса". Как говорится в официальном сообщении холдинга, ОАО «НК «Роснефть» и ряд ее дочерних компаний, включая ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «АНХК», заключили соглашение об урегулировании 
1 апреля 2015, 04:42
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