Первый вице-президент Союза, Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прибыл в Самарский государственный медицинский университет. В рамках его визита было подписано соглашение о сотрудничестве между учебным заведением и «СоюзМаш». Документ предусматривает объединение усилий по разработке медицинских изделий и налаживанию их серийного производства на промышленных предприятиях. Также, в рамках соглашения стороны будут участвовать в создании научных и прикладных проектов.
Документ подписали заместитель Председателя самарского регионального отделения «СоюзМаш» Анатолий Афанасьев и ректор СамГМУ Геннадий котельников.
Подробности мероприятия смотрите в выпусках новостей на телеканала «ТЕРРА РЕН-ТВ».
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