Нештатная ситуация, произошедшая во время запуска с космодрома Восточный 28 ноября, не связана с работой ракеты-носителя "Союз-2.1б". Такой вывод озвучила аварийная комиссия Роскосмоса.
Напомним, речь идет о неудачной попытке вывести на орбиту космический аппарат "Метеор-М" и попутной полезной нагрузки из 18 малых спутников. Через 9 минут 23 секунды после старта произошло отделение разгонного блока "Фрегат" от ракеты-носителя, однако, далее он сработал в нештатном режиме, в результате чего головная часть упала в океан. Как говорится в заключении экспертов, "к этой ситуации привело непрогнозировавшееся поведение разгонного блока после его отделения от ракеты-носителя. Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз-Фрегат». Сложилось такое сочетание параметров стартового стола космодрома, азимутов полета ракеты-носителя и разгонного блока, которое не встречалось ранее. Соответственно, не было выявлено при проведённой наземной отработке баллистической траектории согласно действующим методикам".
Соответствующие выводы из ЧП будут сделаны. Напомним также, что ракета-носитель "Союз-2.1б" производится на самарском РКЦ "Прогресс", входящем в одну из крупнейших общественных организаций страны - "Союз машиностроителей России".
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