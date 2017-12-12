Сегодня, 24 марта, в 2:54 по московскому времени состоялся успешный запуск с космодрома «Плесецк» ракеты «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-М».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» разработана и создана на самарском предприятии «ЦСКБ-Прогресс», входящем в крупнейшую общественную организацию страны – Союз машиностроителей России.

Спутник «Глонасс-М» …