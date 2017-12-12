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Роскосмос разработает ракету «Протон» версии «Лайт»

Роскосмос разработает ракету «Протон» версии «Лайт»

О планах доработать ракету-носитель сообщил генеральный конструктор Александр Медведев. Модернизированный «Протон» станет легче и дешевле.
По словам экспертов, обслуживание нового изделия будет дешевле примерно на 25%. Благодаря этому, оно займет определенную нишу на рынке. Исследователи уточняют - планируется вовсе не 

27 июня 2016, 10:18
Самарская ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутник «Глонасс»

Самарская ракета «Союз» успешно вывела на орбиту спутник «Глонасс»

В прошедшее воскресенье самарский «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту навигационный спутник «Глонасс», сообщает Минобороны России. Установленные на первой и второй ступенях ракеты двигатели самарского предприятия «Кузнецов» отработали штатно.
Носитель был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области. Это уже третий 

30 мая 2016, 10:44
ОПК: новейшую систему пуска ракет-носителей «Сатана» создадут в 2017 году

ОПК: новейшую систему пуска ракет-носителей «Сатана» создадут в 2017 году

Об этом было заявлено руководством "Объединенной приборостроительной корпорации". Новинка, имеющая, по словам специалистов, ряд принципиальных особенностей, создается в рамках конверсионного направления. Система станет универсальной и будет предназначаться для запуска в космическое пространство различных видов ракет, которые снимут с вооружения. В 
3 ноября 2015, 11:41
Австралии понравился самарский

Австралии понравился самарский "Союз"

Как сообщает Интерфакс, в ночь на пятницу жители Пятого континента были потрясены редчайшим зрелищем: они приняли за метеор падающую третью ступень российской ракеты-носителя "Союз-2.1Б", использованной для состоявшегося в минувший вторник старта метеоспутника "Метеор-М". Австралийский "Твиттер" был просто переполнен сообщениями очевидцев, 

11 июля 2014, 04:29
Самарская ракета с навигационным спутником «Глонасс-М» успешно запущена в космос

Самарская ракета с навигационным спутником «Глонасс-М» успешно запущена в космос

Сегодня, 24 марта, в 2:54 по московскому времени состоялся успешный запуск с космодрома «Плесецк» ракеты «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-М».

Ракета-носитель «Союз-2.1б» разработана и создана на самарском предприятии «ЦСКБ-Прогресс», входящем в крупнейшую общественную организацию страны – Союз машиностроителей России.

Спутник «Глонасс-М» 

24 марта 2014, 12:32
«ГЛОНАСС» поднимут самарские ракеты

«ГЛОНАСС» поднимут самарские ракеты

Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин наложил запрет на любые пуски ракет-носителей «Протон-М» до окончания расследования причин аварии, которая произошла на космодроме "Байконур" 2 июля. Тогда через 10 секунд после старта потерпела крушение ракета-носитель, которая должна была вывести на орбиту 3 

10 июля 2013, 10:14
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