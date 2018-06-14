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Материалы по теме:

Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества

Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.

Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. 

13 июня 2018, 01:58
Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.

Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, 

5 февраля 2018, 08:28
Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X

Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X

Роскачество представило итоги международного тестирования iPhone X. Об этом рассказывает "ТАСС".
Как показал анализ результатов проведенного исследования, устройство проиграло гаджетам Samsung и предшествующим версиям смартфонов Apple, оказавшись на 11-й позиции. Тестирование осуществлялось вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT).

19 декабря 2017, 12:10
Роскачество определило, где в России производят лучший хлеб

Роскачество определило, где в России производят лучший хлеб

Недавнее исследование хлебобулочной продукции, которое инициировали эксперты Роскачества, выявило, что нареканий по доли жира данных изделий в Северо-Западном федеральном округе найдено лишь одно на 16. Между тем в прежнем аналогичном исследовании в центре России это соотношение оказалось 12 к 65, 

22 ноября 2017, 01:28
Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива

Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива

В Министерстве финансов полагают, что введение акцизных марок для пива и пивных напитков повлечет заметное удорожание этой продукции. По словам замминистра, поднимутся расходы производителей пивоваренной продукции, в частности на покупку автоматов для нанесения маркировки, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию 

21 августа 2017, 10:05
Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток

Стоимость пива в текущем году может заметно подняться по причине неурожая ячменя в ведущих странах-экспортерах. При этом в нашей стране на стоимость пенного напитка окажет влияние прежде всего госрегулирование, полагают эксперты.
Как поясняют специалисты, низкий урожай негативно скажется на всех 

17 августа 2017, 02:10
Правительство поддержало маркировку пива акцизными марками

Правительство поддержало маркировку пива акцизными марками

Росалкогольрегулирование поддерживает перспективу введения для пива акцизных марок. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на ряд источников.
По информации ведомства, речь тут идет не только о маркировке пенного напитка. Вопрос нуждается в комплексной проработке из-за существования большого количества материалов 

9 июня 2017, 10:25
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