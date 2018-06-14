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Известное самарское пиво провалило проверку Роскачества
Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.
Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. …
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13 июня 2018, 01:58
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Роскачество проведет масштабную проверку коньяков
Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.
Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, …
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5 февраля 2018, 08:28
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Роскачество обнародовало результаты международного теста iPhone X
Роскачество представило итоги международного тестирования iPhone X. Об этом рассказывает "ТАСС".
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19 декабря 2017, 12:10
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Роскачество определило, где в России производят лучший хлеб
Недавнее исследование хлебобулочной продукции, которое инициировали эксперты Роскачества, выявило, что нареканий по доли жира данных изделий в Северо-Западном федеральном округе найдено лишь одно на 16. Между тем в прежнем аналогичном исследовании в центре России это соотношение оказалось 12 к 65, …
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22 ноября 2017, 01:28
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Минфин не одобрил введение акцизных марок для пива
В Министерстве финансов полагают, что введение акцизных марок для пива и пивных напитков повлечет заметное удорожание этой продукции. По словам замминистра, поднимутся расходы производителей пивоваренной продукции, в частности на покупку автоматов для нанесения маркировки, программного обеспечения, изменение бизнес-операций и интеграцию …
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21 августа 2017, 10:05
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Ударят по пиву: Россиян предупредили о резком росте цен на пенный напиток
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17 августа 2017, 02:10
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Правительство поддержало маркировку пива акцизными марками
Росалкогольрегулирование поддерживает перспективу введения для пива акцизных марок. Об этом рассказывают российские агентства со ссылкой на ряд источников.
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9 июня 2017, 10:25