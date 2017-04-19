19 апреля 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые серийные экземпляры легендарной «копейки» - «ВАЗ 2101». Сегодня эта дата отмечается на АвтоВАЗе как День первого автомобиля. Центральный аппарат Союза Машиностроителей России поздравил своих коллег – Самарское региональное отделение СоюзМаш, а также коллектив тольяттинского автогиганта с этим знаменательным событием.
За 47 лет автозавод выпустил почти 29 миллионов автомобилей более чем 40 моделей. Настоящими бестселлерами стали автомобили "ВАЗ 2101" (их было выпущено почти 5 миллионов) и "ВАЗ 2106" (с конвейера сошло более 4 миллионов единиц).
Сегодняшние лидеры спроса – это новые Lada Vesta и Lada XRay. Седан Vesta занимает 3-ю строчку общероссийского рейтинга продаж, а кроссовер XRay по итогам 1-го квартала 2017 года вышел на 9-е место.
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