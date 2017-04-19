Продажи АвтоВАЗа выросли на 13%. По итогам марта компания реализовала на российском рынке 25 тысяч автомобилей. Это на 3 тысячи больше аналогичного показателя прошлого года. Всего за I квартал было продано более 60 000 машин. Это на 8 тысяч больше, …