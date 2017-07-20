Самарский заключенный планировал покушение на президента и теперь просит Путина о помиловании Уроженец Казахстана, который сейчас отбывает наказание в самарской колонии, попросил Владимира Путина о помиловании. Гражданин соседнего государства был осужден в 2013 году за подготовку покушения на президента РФ. «Преступление было направлено против вас, поэтому и обратиться я решил к вам …