Самарское региональное отделение СоюзМаш России принимает участие в обсуждении механизма реализации поручений, которые дал президент России Владимир Путин. Напомним, что 27 июня в Ижевске состоялось расширенное совместное заседание бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». В частности был поднят вопрос о целесообразности изменения размера рентабельности госконтрактов при осуществлении закупок в рамках государственного оборонного заказа. Теперь по поручению главы государства его проработкой займется правительство.
В то же время, региональные отделения СоюзМаш неоднократно предлагали свои варианты изменения механизма определения рентабельности при расчете цены контракта, в том числе, стимулирующие экономию бюджетных средств за счет снижения издержек. Теперь это обсуждение вышло в практическую плоскость. Свои конкретные рекомендации реготделения, в том числе и Самарское, должны сформулировать до 21 июля.
В свою очередь для решения вопроса подготовки кадров для российского машиностроительного комплекса федеральному минобрнауки поручено разработать механизм предоставления на безвозмездной основе имущества образовательных учреждений предприятиям, а предприятий - учреждениям для проведения исследований и разработок, а также обучения специалистов. А также обеспечить софинансирование многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». А к организации и проведению международного форума "Инженеры будущего" теперь подключится федеральное агентство Росмолодежь.
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