Речь идет об Анзоре Апшеве. По оперативным данным, он причастен к организации каналов незаконной миграции иностранцев. Полицейские проверили принадлежащий ему тепличный комплекс в Кинельском районе и выявили факты привлечения к труду нелегальных мигрантов. Чтобы избежать административной ответственности, Апшев предложил начальнику отдела миграционного контроля управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области 700 тысяч рублей. Просил и в дальнейшем оказывать покровительство организации.
24 марта около двух часов дня на территории автозаправки в Кировском районе Самары подозреваемый передал полицейскому первую часть суммы - 100 тысяч рублей. И был задержан на месте с поличным. Судом принято решение о заключении Апшева под стражу на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки должностному лицу». Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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