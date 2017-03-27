  • Новости
    \/news
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
  • Видео
    \/video
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
  • Передачи
    \/programs
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
  • Онлайн
    \/online
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
  • Партнеры
    \/air
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
  • Блоги
    \/blogs
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
  • О компании
    \/about
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Контакты
      \/contacts
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • История развития
      \/about\/history
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Награды
      \/about\/award
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
  • Реклама
    \/advert
    /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/sozdatelya-antikorrupcionnogo-komiteta-samarskoy-oblasti-podozrevayut-v-dache-vzyatki/27032017
12
06
34
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 88888888888   .d8888b.        888   d888     .d8888b.   8888888888                
     888      d88P  Y88b       888  d8888    d88P  Y88b  888                       
     888      Y88b. d88P       888    888    888    888  888                       
     888       "Y88888"    .d88888    888    888         8888888     888  888  888 
     888      .d8P""Y8b.  d88" 888    888    888  88888  888         888  888  888 
     888      888    888  888  888    888    888    888  888         888  888  888 
     888      Y88b  d88P  Y88b 888    888    Y88b  d88P  888         Y88b 888 d88P 
     888       "Y8888P"    "Y88888  8888888   "Y8888P88  8888888888   "Y8888888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

В Самаре полиция проверит задержанных похитителей человека на причастность к другим преступлениям

Как уже сообщала «ТЕРРА», в Самаре задержаны двое подозреваемых в похищении человека. По данным следственного комитета, трое мужчин, действуя по предварительному сговору, в кафе "Золотое кольцо" похитили 51-летнего гражданина и вывезли его в дом в Красноярском районе.
С заявлением о 

24 марта 2017, 10:54
Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Оперативники ФСБ арестовали безопасника АО «Транснефть-Приволга»

Мошенничество на миллион раскрыли оперативники самарского управления Федеральной службы безопасности в акционерном обществе «Транснефть-Приволга». Задержан специалист отдела экономической безопасности предприятия.
В поле зрения чекистов задержанный попал в середине марта. Требовал у директора одной из фирм-партнеров компании миллион рублей. Обещал скрыть 

24 марта 2017, 10:50
В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В Похвистневском районе мужчину убили из-за кражи вишни в чужом саду

В убийстве признали виновным 56-летнего Ивана Пензина. По версии следствия, в июле прошлого года он увидел в своем огороде мужчину и женщину, собиравших вишню. Хозяин сада возмутился. Незваные гости попросили прощения. Сказали, что не хотели нарушать ничьих прав собственности, просто 

22 марта 2017, 04:26
Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

Полиция Самары подозревает работников кафе в нанесении увечий посетителям

ЧП произошло в кафе "Дукат", расположенном на пересечении улиц Тухачевского и Киевской. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц".
По версии следствия, работники точки общепита поссорились с посетителями и взялись за ножи и ножницы. 

21 марта 2017, 03:17
В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

Госинспектор Ростехнадзора задержан оперативниками ФСБ за взятку. Он, используя служебное положение, потребовал 30 тысяч рублей у собственника будущего торгового центра в Сызрани за то, чтобы не указывать в отчете известные обоим нарушения нормативных требований при проведении пуско-наладочных работ на объекте 

14 марта 2017, 05:32
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
Доцента Самарского медуниверситета подозревают в получении взятки

Доцента Самарского медуниверситета подозревают в получении взятки

В Самаре на доцента кафедры Самарского государственного медицинского университета завели уголовное дело. Женщину подозревают в получении взятки – 20 000 рублей. Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в январе 2017 года. По версии следователей, подозреваемая получила от студента  деньги за 

1 февраля 2017, 03:21
Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили

Бывший военком Тольятти не смог доказать, что взятку ему подбросили

9 лет колонии и штраф 100 миллионов рублей. Такой приговор бывшему военкому Тольятти Игорю Попову вынес Автозаводский районный суд.
21 декабря 2016, 12:14
Приставы: за каждого нелегала работодатель заплатит штраф до 800 тысяч рублей

Приставы: за каждого нелегала работодатель заплатит штраф до 800 тысяч рублей

Самарские судебные приставы сообщили о выдворении за пределы РФ ещё пятерых нелегалов – граждан Узбекистана. Нарушителей миграционного законодательства сопроводили до пограничного поста аэропорта «Курумоч».

В ведомстве напомнили, что прием на работу иностранцев без 

22 октября 2015, 05:20
В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Самаре прошел рейд по выявлению нелегальных мигрантов

В Южном Городе провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов. Сотрудники УФМС проверили законность работы 45 гастарбайтеров. За ведение деятельности без патентов гостям губернии грозят штрафы от 2 до 5 тысяч рублей. Документы предоставили все мигранты.

Во время прошлой проверки 
9 сентября 2015, 12:21
20 нелегальных мигрантов выдворены из Самарской области

20 нелегальных мигрантов выдворены из Самарской области

За нарушения режима пребывания на территории России из Самарской области были депортированы 20 граждан Узбекистана. Судебные приставы доставили их в аэропорт «Курумоч» в ночь с 1 на 2 сентября на трех автобусах. Каждому нелегальному мигранту назначен штраф в 2 тысячи 

2 сентября 2014, 04:19
На рынках Тольятти задержано более 70 незаконных мигрантов

На рынках Тольятти задержано более 70 незаконных мигрантов

В начале июля в Тольятти на овощной базе на улице Ларина и на рынке Автозаводского района прошел профилактический рейд «Нелегальный мигрант» с участием сотрудников городского МВД и подразделения УФМС. Цель мероприятия - выявление нарушений миграционного законодательства и профилактика преступлений и 

13 июля 2014, 03:07
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна