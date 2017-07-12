Соучредитель молодежного театра «Лайт», совладелец группы компаний Twin Media Андрей Зуев останется за решеткой. Самарский областной суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе. Ранее служители фемиды Куйбышевского района Самары отказали в удовлетворении ходатайства об освобождении Зуева из-под стражи и замене оставшегося срока более мягким видом наказания. Якобы заключенный не предпринял попыток, чтобы возместить ущерб, причиненный преступлением.
Напомним, братья Андрей и Алексей Зуевы, а также директор молодежного театра «Лайт» Михаил Ушаков стали фигурантами громкого дела о мошенничестве два года назад. Некоммерческая организация получила деньги по спонсорскому контракту с компанией «Роснефть». Театр должен был провести социальные акции с использованием на баннерах символики компании. Однако они этого не сделали, обналичив 106 млн рублей через фирму-однодневку. Братья Зуевы получили по пять лет колонии общего режима. Михаилу Ушакову дали 4,5 года. Адвокат Андрея Зуева Елена Строилова в телефонном разговоре с нашими корреспондентами отметила, что пока мотивировочную часть судебного решения не получили ни ее подзащитный, ни она сама.
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