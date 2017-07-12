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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 6 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

Дело на 30 миллионов: к спору между СКС и РЖД решили привлечь третье лицо

«Самарские коммунальные системы» продолжают масштабный судебный спор с крупнейшим российским перевозчиком - «Российскими железными дорогами». Как следует из материалов областного арбитражного суда, ресурсоснабжающая организация требует взыскать с РЖД более 23 миллионов рублей. Это задолженность по оплате за сброс сточных вод 

12 июля 2017, 09:16
Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся

Отдает миллионы: осужденный за аферы бывший чиновник Вадим Кужилин уже насиделся

Бывший чиновник самарской администрации Вадим Кужилин уже в этом году может условно-досрочно покинуть места лишения свободы. Соответствующее ходатайство направлено в Куйбышевский районный суд.

Напомним, экс-замруководителя городского департамента управления имуществом осужден за две аферы в жилищной сфере. Он участвовал в оформлении муниципальных 

7 июля 2017, 05:00
Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Остались без 426 миллионов: АСВ проиграло суд экс-банкиру из Самары

Агентству по страхованию вкладов не удалось взыскать с бывшего главного бухгалтера и члена правления Волжского социального банка Татьяны Гавриловой 426 миллионов 770 тысяч рублей. Соответствующий иск был подан в январе этого года после проверки, выявившей признаки преднамеренного банкротства банка. По 

7 июля 2017, 10:31
В армии обманутых дольщиков Самары скоро прибавление?

В армии обманутых дольщиков Самары скоро прибавление?

Армия обманутых дольщиков в Самарской области может увеличиться более чем на 150 человек. В четверг, 6 июля, в областном арбитражном суде стартовала процедура банкротства компании «Регламент», которая возводит элитный жилой комплекс «Чемпион», расположенный в самом центре Самары - в границах 

7 июля 2017, 10:00
В Курумоче исчезли миллионы рублей

В Курумоче исчезли миллионы рублей

Сотрудники управления ФСБ России по Самарской области вскрыли факт хищения бюджетных средств во время реконструкции аэропорта Курумоч. Подряд на строительство патрульной автодороги летом 2015 года получила питерская компания «Аркона-Инжиниринг». Цена вопроса тогда превысила 206 миллионов рублей. По окончании работ технический 

6 июля 2017, 05:14
В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

В Волгограде кассир банка похитила 13 млн рублей

Полиция Волгограда разыскивает кассира одного из банков города 43-летнюю Ониани (Заикину) Екатерину Петровну, которая подозревается в краже крупной суммы денег. Как сообщается, за день до обнаружения пропажи гражданка уволилась с работы. Вместе с ней исчезли свыше 8 млн рублей, 52 

23 мая 2017, 10:50
В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре обезвредили шайку, похищавшую деньги со счетов с помощью СМС

В Самаре завершено расследование уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в отношении 6-ти жителей области. Мужчины обвиняются в совершении 58-ми эпизодов хищения денег с банковских карт и счетов.

Как сообщает областной Главк полиции, злоумышленники рассылали СМС-сообщения о якобы 

16 мая 2017, 07:15
«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» изучает возможность продажи трех НПЗ в Самарской области?

«Роснефть» отрицает появившуюся в СМИ информацию о продаже Сызранского, Куйбышевского, Саратовского, Новокуйбышевского НПЗ. Об этом пишут «Ведомости».
 
По данным источников издания, падение маржи НПЗ из-за налогового маневра и дешевой нефти заставляет руководство компании откладывать их модернизацию, кроме того 
12 февраля 2017, 05:10
«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

«Роснефть» продаст часть АЗС в течение 2 месяцев

Федеральная антимонопольная служба в течение двух месяцев назовет список регионов, где "Роснефть" будет обязана продать автозаправочные станции после сделки с "Башнефтью". На такой шаг нефтяники вынуждены будут пойти, чтобы на местных рынках моторного топлива не возникло доминирующего положения с совокупной 

1 декабря 2016, 04:00
В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

Вынесен приговор о хищении на самарском почтамте пенсий и пособий на 900 тысяч рублей. Виновной суд признал начальника участка по доставке и выплате пенсий, сообщает прокуратура Самарской области.

В уголовном деле четыре эпизода присвоения и растраты. По версии следствия, 63-летняя женщина 

24 ноября 2016, 04:46
В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти

В Самаре суд пересмотрел приговор по хищению денег Роснефти

Нефтяники сумели добиться пересмотра ущерба по уголовному делу, по которому осуждены директор молодежного театра "Лайт" Михаил Ушаков, бизнесмены Андрей и Алексей Зуевы.

Первоначально суд посчитал, что украденная в 2012-ом году сумма составляет 31 миллион рублей. Сегодня Самарский областной суд 
18 ноября 2016, 08:00
В Самарский областной суд могут вызвать экс-президента

В Самарский областной суд могут вызвать экс-президента "Роснефти" Эдуарда Худайнатова

Дело о хищении миллионов у "Роснефти" молодежным театром "Лайт" вновь рассматривает апелляция Самарского областного суда. Нефтяники пытаются добиться пересмотра ущерба по уголовному делу, по которому осуждены директор молодежного театра "Лайт" Михаил Ушаков, бизнесмены Андрей и Алексей Зуевы.

За время отбывания наказания 

11 ноября 2016, 08:58
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