1
27
02
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

В Самаре определились с датой и местом проведения массового рок-флэшмоба.

Мероприятие состоится в ближайшую субботу, 20 мая, на площади перед музеем имени Алабина. Начало акции - в 14:00.
 
Напомним, осенью 2016-го около 70 самарских музыкантов собрались в Струковском парке и вместе исполнили 2 композиции легендарных панк-рокеров Green Day и 
15 мая 2017, 07:55
В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

В Сызрани продают жвачку с опасными заданиями на обертке

Речь идёт о жевательной резинке «Five» с промо-акцией на обёртке «Правда или действие». Маркетологи предложили получить новые впечатления в компании друзей от совместного выполнения заданий и ответов на вопросы. Среди последних встречаются, например, такие: «Что нужно успеть сделать перед смертью?» 
19 марта 2017, 02:44
ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию к 8 марта

К 8 марта городской отдел ГИБДД проведет в Самаре праздничную акцию: инспекторы ДПС будут останавливать женщин-водителей и поздравлять с праздником, сообщили в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

В городе будут дежурить три «мартовских патруля» - на площади Мочалова (Кировский район), возле 

7 марта 2017, 09:58
В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

В День воссоединения Крыма с Россией в Самаре пройдет танцевальный баттл

Ровно за месяц до исторической даты воссоединения Крыма и Севастополя с Россией в Самаре стартовала уникальная молодежная акция – конкурс команд современного уличного танца, финал которого пройдет 18 марта на самой большой площади Европы – имени Куйбышева.
Третью годовщину воссоединения 

20 февраля 2017, 06:10
Самарцев с 1 июня начнут бесплатно обучать искусству медитации

Самарцев с 1 июня начнут бесплатно обучать искусству медитации

С 1 июня жители Самары смогут бесплатно заниматься йогой в городских парках. Социальный некоммерческий проект проходит при поддержке муниципальных предприятий "Парки города Самара" и «Самарская набережная», студии йоги и медитации Dorje.

Регулярные занятия будут проводить профессиональные инструкторы. Каждую неделю 
29 мая 2016, 07:27
В парках Самары появятся именные лавки

В парках Самары появятся именные лавки

Муниципальное предприятие «Парки Самары» запустило новый проект благоустройства “Именная лавка”. Компания предлагает посетителям городских парков сделать именной любую понравившуюся скамейку в зоне отдыха либо заказать новую лавочку по индивидуальному (или типовому) проекту. Разместить табличку или установить новую лавочку можно 
5 апреля 2016, 10:33
Вход на каток в парке Гагарина останется бесплатным

Вход на каток в парке Гагарина останется бесплатным

Однако решается вопрос о введении платы за посещение сервисной зоны, где можно переодеться, взять напрокат коньки, а также работает кафе. Цена - 50 рублей. Работы по заливке катков в городе уже начались, сообщил арт-директор МП «Парки Самары» Вадим Коробов. Ледовые 

11 декабря 2013, 05:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна