Принять участие в необычные мероприятия могут все горожане, независимо от уровня физподготовки, совершенно бесплатно. В программе: общая практика йоги, мастер-классы «Как снять хроническую усталость и компенсировать стресс», «Как избавиться от болей в спине и сделать так, чтобы они никогда не возникали».
Международный день йоги проведут в Самаре уже третий раз. Впервые он состоялся на площади Куйбышева в 2015 году, в 2016-м переместился в парк Гагарина. Место проведения Дня йоги в этом году пока не называется.
Отметим, несколько лет назад премьер-министр Индии Нарендра Моди обратился в Генассамблею ООН с просьбой объявить 21 июня, день летнего солнцестояния, Международным днем йоги (International Yoga Day). Более 170 стран, включая РФ, поддержали это предложение.
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