В Самаре 6 и 8 мая будут сыграны первые матчи финальной серии чемпионата баскетбольной суперлиги. БК «Самара» примет «Спартак-Приморье» (Владивосток). Самарцы стали победителями регулярного чемпионата. А в апреле прошли два раунда плей-офф. «Спартак-Приморье» — вторая команда по итогам регулярного чемпионата. Третий и, если будет нужно, четвертый матчи серии БК «Самара» - «Спартак-Приморье» (Владивосток) будут сыграны во Владивостоке 11 и 13 мая. Пятый матч, в случае необходимости, проведут в Самаре 16 мая.
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Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги
"Бронза наша! Сегодня (вчера, 30 апреля - ТЕРРА) самарский женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ» завоевал бронзовые награды Суперлиги (второй по рангу дивизион российского баскетбола). Поздравляем БК «Политех-СамГТУ»: игроков, тренерский штаб, всех сотрудников клуба, руководство! Молодцы!!!", - сообщило областное Минспорта в …
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1 мая 2018, 07:57
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БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги
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22 апреля 2018, 01:22
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Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58
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8 апреля 2018, 11:12
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Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»
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20 марта 2018, 12:37
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Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову
Спустя почти неделю после вылета футболистов «Крыльев Советов» из Премьер-лиги самарское интернет-сообщество продолжает обсуждать больную тему и в целом - систему подготовки спортсменов.
Накануне о своих - доморощенных - игроках произошел диалог в «Твиттере» главы города Дмитрия Азарова с болельщиками баскетбольного …
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30 мая 2014, 11:07
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Юноши БК «Самара» сыграют в Москве
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18 марта 2014, 03:25
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"Красные Крылья" привезли Кубок России в Самару
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18 апреля 2013, 12:14