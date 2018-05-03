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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги

Женский «Политех-СамГТУ» завоевал бронзу Суперлиги

"Бронза наша! Сегодня (вчера, 30 апреля - ТЕРРА) самарский женский баскетбольный клуб «Политех-СамГТУ» завоевал бронзовые награды Суперлиги (второй по рангу дивизион российского баскетбола). Поздравляем БК «Политех-СамГТУ»: игроков, тренерский штаб, всех сотрудников клуба, руководство! Молодцы!!!", - сообщило областное Минспорта в 
1 мая 2018, 07:57
БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги

БК «Самара» с победы начал полуфинальную серию Суперлиги

21 апреля в первом матче полуфинальной серии чемпионата баскетбольной Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла «Новосибирск» — 81:73.
22 апреля 2018, 01:22
Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58

Баскетболисты «Самары» разгромили московский МБА со счетом 91:58

7 апреля баскетбольный баскетбольный клуб «Самара» провел свой первый матч в рамках четвертьфинальной серии чемпионата Суперлиги. На своей площадке волжане принимали московский МБА.

Встреча проходила под диктовку «Самары». На пятой минуте клуб уже вел в счете 11:0. Соперники всеми салами пытались 

8 апреля 2018, 11:12
Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»

Баскетболисты «Иркута» уступили в гостях БК «Самара»

В Самару в понедельник, 19 марта, приехали баскетболисты команды «Иркут» из города Иркутска. БК «Самара» принимал гостей на паркете «МТЛ Арены» в рамках "регулярки" баскетбольной Суперлиги.

Счет в матче открыли самарцы, заработав шесть очков в первой двухминутке. Затем игроки «Иркута» начали 

20 марта 2018, 12:37
Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову

Болельщики БК «Самара» выразили благодарность Дмитрию Азарову

Спустя почти неделю после вылета футболистов «Крыльев Советов» из Премьер-лиги самарское интернет-сообщество продолжает обсуждать больную тему и в целом - систему подготовки спортсменов.

Накануне о своих - доморощенных - игроках произошел диалог в «Твиттере» главы города Дмитрия Азарова с болельщиками баскетбольного 

30 мая 2014, 11:07
Юноши БК «Самара» сыграют в Москве

Юноши БК «Самара» сыграют в Москве

Финал Детско-юношеской баскетбольной лиги первенства страны среди игроков до 18 лет с участием команды «Самара-СДЮШОР-1» пройдет с 5 по 10 апреля в Москве.
На предварительной стадии 8 команд сыграют в двух подгруппах. В первой выступят местные ЦСКА и МБА, а 

18 марта 2014, 03:25

"Красные Крылья" привезли Кубок России в Самару

"Красные Крылья" второй раз подряд выиграли Кубок России. Во Владивостоке самарские баскетболисты переиграли в финальном матче розыгрыша Кубка "Спартак" из Санкт-Петербурга со счетом 85:80. Как и в прошлом году, команду к победам привел тренер Сергей Базаревич. В матче с питерцами 

18 апреля 2013, 12:14
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