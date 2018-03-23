Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару.
«В 18:18 для эвакуации больной от спасательной станции было отправлено судно на воздушной подушке. В 19:10 женщину доставили на территорию спасательной станции и на носилках передали бригаде скорой помощи», - сообщили в ПСС Самарской области.
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