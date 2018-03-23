Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани Неравнодушный подросток из Сызрани помог спасти голубя, который запутался в ветвях дерева около дома №34 по улице 50 лет Октября. Мальчик позвонил в Аварийно-спасательную службу и попросил о помощи. Поначалу специалисты попытались объяснить, что они выручают из беды только людей. …