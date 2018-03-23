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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани

Неравнодушный подросток из Сызрани помог спасти голубя, который запутался в ветвях дерева около дома №34 по улице 50 лет Октября. Мальчик позвонил в Аварийно-спасательную службу и попросил о помощи. Поначалу специалисты попытались объяснить, что они выручают из беды только людей. 
13 марта 2018, 10:23
Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Семейная пара заблудилась 8 марта на Волге под Сызранью

Необычную операцию провели сызранские спасатели 8 марта. Супружеская пара из села Бестужевка решила отправиться в город по льду реки Волги. Мужчина и женщина пошли в путь ночью, и в итоге они сбились с дороги и заблудились. Когда сельчане начали замерзать, 
12 марта 2018, 09:49
Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Неадекватный мужчина несколько часов простоял на карнизе 16-этажки в Тольятти

Специалисты Центра гражданской защиты Тольятти смогли предотвратить трагедию. В 15:30 в экстренные службы поступило сообщение о том, что на карниз 16 этажа дома №11 по улице Свердлова залез мужчина, и он может оттуда упасть. На место прибыли полиция, спасатели и 

7 марта 2018, 08:32
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару

Женщину с переломом бедра на «Нептуне» доставили из Рождествено в Самару

Спасательную операцию в четверг 27 февраля провели спасатели Самары. Они доставили в областной центр из Рождествено женщину с закрытым переломом бедра. Эвакуация пациентки 1938 года рождения через Волгу выполнялась по заявке медиков. Из-за травмы передвигаться самостоятельно она не могла. Спасатели 

27 февраля 2018, 05:46
В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»

В блогах: «Самарское речное пассажирское предприятие лютует с ценами»

Самарец Алексей Дмитренко негодует в «Фейсбуке», что городское речное пассажирское предприятие четвертый год подряд поднимает стоимость проезда на линии Самара - Проран - Рождествено: "В 2018 году летом за переправу через Волгу на "ОМе" придется отдать уже 80 рублей 
26 февраля 2018, 10:57
78-летнюю женщину с инсультом вывезли из Рождествено спасатели

78-летнюю женщину с инсультом вывезли из Рождествено спасатели

Сегодня, 4 февраля, утром на Центральную спасательную станцию поступил вызов из села Рождествено.
 
Как передает ПСС Самарской области, помощь потребовалась 78-летней местной жительнице, у которой ранее врачи диагностировали инсульт. Пенсионерка находилась в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не могла.

Женщине 

4 февраля 2018, 07:13
В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

В Тольятти началось землетрясение и из школы эвакуировали детей

Утром во вторник, 26 декабря, в тольяттинской школе №14, которая расположена в микрорайоне Шлюзовой, была проведена эвакуация. Дети и работники образовательного учреждения почувствовали вибрацию здания. Позже выяснилось, что «землетрясение» возникло из-за строительных работ на трассе М-5, которая находится неподалеку от 

27 декабря 2017, 03:45
В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

В МЧС рассказали об эвакуации людей из «Парк Хауса» в Самаре

Во вторник, 21 ноября, в Самаре из ТЦ «Парк Хаус» эвакуировали посетителей. В 16:35 сообщение об эвакуации и фото с места происшествия в социальной сети опубликовал очевидец.

«Молл «Парк Хаус» сейчас. Всех эвакуировали, приехало 5 машин МЧС. Пожар или 
22 ноября 2017, 05:18
Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

Пожарные Самары эвакуировали людей из дома на Галактионовской

В понедельник, 20 ноября, в Самаре в Ленинском районе произошел пожар в старом доме. Проводилась эвакуация.

Сообщение о ЧП на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской поступило в МЧС в 4 часа 34 минуты. Огонь охватили жилой дом, надворные постройки 
20 ноября 2017, 10:06
В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки

В Самаре из-за пожара на Кирова эвакуировали жильцов многоэтажки

В четверг, 16 ноября, в Самаре в Промышленном районе произошел пожар в многоэтажном доме. Была проведена эвакуация.

Сообщение о ЧП поступило в МЧС в 22:30. Возгорание произошло в квартире жилого здания на девятом этаже. Вспыхнули домашние вещи на площади 10 квадратных 

17 ноября 2017, 11:09
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