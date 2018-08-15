13 августа спасателям пришлось срочно выехать на катере в Рождествено. К ним поступил сигнал о том, что у 20-летней беременной девушки начались преждевременные роды. На место отправились трое человек на катере. Они взяли роженицу на судно и перевезли на причал в Самару, где ее передали медикам. Вся спасательная операция заняла 45 минут, сообщает ПСС Самарской области.
|
Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения
|
15 августа 2018, 10:56
|
По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело
По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и …
|
15 августа 2018, 10:10
|
Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска
Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:
- Гуманитарии в почете. В Самарской …
|
14 августа 2018, 05:57
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки
|
10 августа 2018, 04:27
|
33 человека утонули на пляжах Самарской области
|
7 августа 2018, 10:45
|
В Гранном утонул 34-летний мужчина
Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
|
31 июля 2018, 05:11
|
Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»
В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии.
|
31 июля 2018, 11:48
|
Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено
|
7 мая 2018, 02:43
|
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено
|
17 апреля 2018, 09:21
|
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает
Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает …
|
10 апреля 2018, 11:28
|
Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару
Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару.
«В 18:18 для …
|
23 марта 2018, 09:39