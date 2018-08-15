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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 14.08.2018  
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Работники службы несколько раз приходили к женщине 

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По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело

По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и 

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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы вечернего выпуска

Полным ходом идет подготовка вечернего выпуска программы «Новости Самара» на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ». Обо всех событиях уходящего вторника зрителям расскажут корреспонденты и ведущая Инна Румянцева. Как всегда, предлагаем ознакомиться с основными темами выпуска:

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14 августа 2018, 05:57
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
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Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

Минутка милоты: в Тольятти спасатели достали собаку из ливневки

В Тольятти у печальной истории про неприятности у животных оказался счастливый конец. В пятницу, 10 августа, собака упала в ливневку на улице Коммунистической около дома №122. Животное не могло выбраться самостоятельно, ведь глубина ливневки составляет 1,5-2 метра, и лежало на 
10 августа 2018, 04:27
33 человека утонули на пляжах Самарской области

33 человека утонули на пляжах Самарской области

За этот пляжный сезон в Самарской области уже утонуло практически столько же людей, сколько в целом за весь прошлый год. Обстоятельства гибели людей схожи: купание после распития алкоголя на необорудованном пляже. 
 
- В основном это случается на правом берегу Волги, 
7 августа 2018, 10:45
В Гранном утонул 34-летний мужчина

В Гранном утонул 34-летний мужчина

Во вторник , 31 июля, в поселке Гранный под Новокуйбышевском утонул человек. Это случилось примерно в 10:50. 34-летний мужчина купался, но не сумел выплыть самостоятельно. На месте событий работали четверо спасателей, которые задействовали одну единицу техники, пишет citytraffic.ru.
31 июля 2018, 05:11
Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии. 

«Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, 
31 июля 2018, 11:48
Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

Появилось новое расписание парома из Самары в Рождествено

В Самаре с понедельника, 7 мая, внесены изменения в расписание по грузопассажирскому маршруту по Волге Октябрьский спуск – Рождествено. Число рейсов увеличено. С понедельника по четверг паром будет совершать по четыре рейса в день, а по пятницам  и по воскресеньям 
7 мая 2018, 02:43
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

С 17 апреля возобновилась теплоходная переправа между Самарой и Рождествено. По пути между двумя конечными пунктами корабли будут заходить на остров Проран.

"Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна", - 
17 апреля 2018, 09:21
Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа на СВП Самара – Рождествено пока работает

Переправа через Волгу Самара - Рождествено на судах с воздушной подушкой (СВП) пока работает. Эту информацию подтвердили на самарском речном вокзале. Движение амфибий временно прекращалось с воскресенья из-за ледохода, но сейчас «подушки» снова ходят, речники постоянно следят за ситуацией, передает 
10 апреля 2018, 11:28
Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели эвакуировали 70-летнюю женщину из Рождествено в Самару

Спасатели из Самары в четверг, 22 марта, эвакуировали через Волгу 70-летнюю жительницу Рождествено. Она получила черепно-мозговую травму и нуждалась в помощи самарских врачей. Для эвакуации пострадавшей в Рождествено отправились спасатели со станции «Центральная». Они привезли женщину в Самару. 

«В 18:18 для 

23 марта 2018, 09:39
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