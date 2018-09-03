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Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Завершается первый рабочий день этой недели и он оказался насыщенным на события. Обо всем самом интересном, что произошло в понедельник, вы узнаете из выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Информационную картину дня вам опишут ведущая Инна Румянцева и наши журналисты. 
3 сентября 2018, 06:12
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал

Художники закончили в Самаре мурал, стилизованный под 8-битную графику. Граффити можно увидеть сразу на трех домах - № 222 и 230  по улице Ташкентской и № 45 по Демократической. Идея принадлежала Андрею Лазареву. Вместе с ним фасады расписывали команда VGA 
3 сентября 2018, 05:14
Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео

Появилась видеозапись жуткой аварии в Исаклинском районе области. Напомним, что в ней погибли двое взрослых и трое детей. Момент столкновения записал видеорегистратор машины, которая ехала за микроавтобусом Toyota Lite, в котором находились водитель и пять пассажиров.

Авария произошла в 
3 сентября 2018, 04:52
В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

В воскресенье, 2 сентября, поздно вечером жителей областной столицы шокировало непривычное зрелище: по проезжей части в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии прогуливалась абсолютно обнаженная пара. Лысые мужчина и женщина шли по дороге, держась за руки, в нарядах Адама 
3 сентября 2018, 11:54
В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика

Быстрая реакция спасателей помогла сохранить жизнь утопающему подростку в Самарской области. Инцидент произошел 30 августа на пляже в Жигулевске. Парнишка, приехавший в гости к родственникам, отправился отдыхать на Волгу. Он плескался на мелководье и чувствовал себя в полной безопасности. Но 

31 августа 2018, 01:48
Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске

Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске

В четверг, 30  августа, в Октябрьске в Самарской области произошел несчастный случай. Гуляя по оврагу, местная жительница оступилась и рухнула с высоты 7 метров. Она получила множественные травмы. Спасатели прибыли на место происшествия на катере в 15:15, а затем спустились 
31 августа 2018, 12:57
В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора

В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора

В четверг, 30 августа, в Тольятти случилось ЧП, помощь спасателей понадобилась взрослому мужчине. В 7-м Онежском переулке местный житель сел на штырь декоративного забора частного дома и повис на нем. Когда спасатели приехали на место событий, то застали там полицейских 
31 августа 2018, 12:01
В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул

В Самарской области ведется расследование несчастного случая, в результате которого погиб мужчина. В четверг рано утром, 30 августа, дежурному рассказали, что в Ставропольском районе в СНТ Ермаково случилось ЧП.  
 
Двое мужчин после ночной рыбалки на Волге  возвращались домой на своем  автомобиле. 
31 августа 2018, 11:01
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