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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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3 сентября 2018, 06:12
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В блогах: у нас сопельки потекли…
Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.
"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ …
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3 сентября 2018, 05:46
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На трех домах в Самаре появился пиксельный мурал
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3 сентября 2018, 05:14
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Момент ДТП под Самарой, в котором погибли 5 человек, попал на видео
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3 сентября 2018, 04:52
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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре
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3 сентября 2018, 11:54
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В Жигулевске спасатели достали из воды утопающего мальчика
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31 августа 2018, 01:48
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Женщина рухнула с 7-метровой высоты в овраг в Октябрьске
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31 августа 2018, 12:57
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В Тольятти обнаженный мужчина сел мягким местом на штырь забора
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31 августа 2018, 12:01
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В Самарской области рыбак на «Ниве» скатился в реку и утонул
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31 августа 2018, 11:01