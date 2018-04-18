Сложнейшая спасательная операция развернулась в Сызрани. К специалистам поступила информация о том, что на дерево около дома №167 по улице Декабристов забрался кот. До прихода подмоги животное просидело на высоте третьего этажа уже пять дней.
Спасатели привезли с собой трехколенную лестницу. Однако как только ее приставили к дереву, кот забрался еще выше и достать его стало невозможно.
По имеющейся информации, завтра МБУ «Благоустройство» обещало пригнать на место гидравлический подъемник, и спасательная операция продолжится, сообщает «Маленькая Сызрань».
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