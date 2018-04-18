В Самаре спасатели получили сообщение – у Кировского моста видели человека, провалившегося под лед на реке Самарке. Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля. Спасательный отряд отправился к месту происшествия в 17:13.

«Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского …