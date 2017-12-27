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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области нашли тело провалившегося под лед рыбака

В Самарской области найдено тело пропавшего рыбака. Он провалился под лед и утонул. Инцидент произошел в акватории протоки Ирыкла около острова Нижний. Чтобы найти рыболова, его родственники обратились к спасателям Октябрьска. Поисковые работы начались вечером 25 декабря. Только уже ближе 

27 декабря 2017, 10:25
В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре водителя пришлось «вырезать» из «Гранты» после ДТП на «Раките»

В Самаре вечером во вторник, 26 декабря, произошла жуткая авария на «Раките». По словам очевидцев, спасателям буквально пришлось «вырезать» водителя из попавшей в ДТП «Гранты». По данным МЧС, в 19:41 на пересечении Ракитовского шоссе с улицей Первой Малой, недалеко от 
27 декабря 2017, 09:27
Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре

Появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре

В Интернете появилось видео спасения вмерзшего в лед парома «Окский-35» в Самаре. Как уже сообщала "ТЕРРА", судно «застряло» на Волге напротив Струковского сада. Всего в лед на реке вмерзли пять судов. «Окский» освободили последним, почти неделю спустя. Для этого 
26 декабря 2017, 12:41
Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.

«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
24 декабря 2017, 02:57
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.

«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом 

19 декабря 2017, 03:40
В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В Самаре прошел брифинг по поводу скандала с новогодними подарками

В правительстве Самарской области прокомментировали скандал, разгоревшийся вокруг якобы просроченных новогодних подарков. Напомним, родители новокуйбышевских школьников сообщили об этом в одной из социальных сетей, отметив, что срок годности сладостей датирован 15 
14 декабря 2017, 05:54
Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Роспотребнадзор объяснил появление «просроченных» новогодних подарков в Новокуйбышевске

Причиной неправильной маркировки детских новогодних подарков в Новокуйбышевске стала техническая ошибка подрядчика, сообщили в правительстве Самарской области. Как уже рассказывала «ТЕРРА», руководство местной школы заподозрили в распространении просроченных новогодних подарков. Об этом родители с возмущением сообщили в одной из социальных 

14 декабря 2017, 10:09
В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

В Сызрани 22-летнего мужчину заперли на рабочем месте

Ночью 12 декабря сызранские спасатели получили вызов от 22-летнего мужчины, который сообщил, что не может уйти с работы. Он оказался заперт в рабочем помещении.
«Инцидент произошел в организации, расположенной по адресу: улица Советская, 4», - сообщили в МБУ «Аварийно-спасательная служба».

Выяснилось, 

13 декабря 2017, 03:44
На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

На ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области направят 4,7 млрд рублей

Руководство «Т Плюс» назвало объем инвестиций, которые планируется направить на ремонт и модернизацию теплового хозяйства Самарской области в 2018 году. Об этом было заявлено на межрегиональной конференции энергетиков, которая состоялась 12 декабря. В Самаре основное внимание будет приковано к обеспечению 
13 декабря 2017, 12:09
В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани двухлетний ребенок закрыл на балконе маму в одном халате

В Сызрани спасатели помогли попасть в квартиру женщине, которую на балконе закрыл ее собственный ребенок. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, в доме №28 на улице Степана Разина.

Мама малыша вышла на балкон. А ее двухлетний ребенок захлопнул дверь и запер 

11 декабря 2017, 09:48
В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

В Самаре на заброшенном заводе нашли труп 16-летней девушки

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти несовершеннолетней. В среду, 28 июня, около пяти часов вечера на территории заброшенного завода, который находится на улице Ново-Садовой, нашли труп девушки. Её возраст, по данным следователей, 16 лет.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская 

29 июня 2017, 05:39
В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

В Сызрани прохожие обнаружили труп неизвестного мужчины

18 апреля около 6 часов утра в Сызрани на улице Крупской было обнаружено тело мужчины. Как передает «КТВ Луч», труп нашли случайные прохожие. Кто-то из них, по всей видимости, и позвонил в полицию.
 
Личность мужчины пока не установлена. Однако 

20 апреля 2017, 11:20
В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В Самарской области у «Волжского утеса» нашли труп

В четверг, 6 апреля, в Шигонском районе около порта «Волжский Утес» в воде нашли труп. Поиски в Волге проводили сызранские спасатели по заявлению полиции.

О человеке, провалившемся под лед, сообщил сторож, который услышал крики о помощи. Он увидел, что на реке 

7 апреля 2017, 11:37
В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

В Сызрани собаки неделю ели своего умершего хозяина

Труп 79-летнего сызранца нашли в частном доме на улице Декабристов в субботу, 4 марта. Он был обезглавлен. По предварительным данным, мужчина скончался неделю назад. В течение недели тело грызли собаки, жившие на территории участка  погибшего. Силовикам предстоит провести проверку, из-за 

6 марта 2017, 05:29
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