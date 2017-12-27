Спасатели Новокуйбышевска нашли вмерзшую в лед лодку с трупом мужчины. Поиски проводились на Волге в районе Васильевских островов утром в понедельник, 25 января. В поисково-спасательную службу обратились полицейские. На автомобиле к реке доставили аэроглиссер «Патруль». На аэросанях четверо спасателей отправились на поиски.
«Мокрый снег и выступившая вода на поверхности льда затрудняли передвижение аэроглиссера. Всего было преодолено по льду и воде 12,5 километров. Пропавшего обнаружили вместе с лодкой в затоне Меркушева. Лодка и рыбак основательно вмерзли в лед. Для освобождения пострадавшего лед пришлось выпиливать бензопилой и разбивать ломами», - сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
Работы продолжались почти в семь часов. Погибшего рыбака удалось выломать изо льда лишь семь часов вечера. Обстоятельства гибели мужчины устанавливают полицейские.
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