В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.
«Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:
- ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки;
- в помещении необходимо обеспечить проветривание;
- при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду, обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками;
- рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления «газировки» и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков;
- для поддержания иммунитета рекомендуется употребление фруктов и овощей;
- в течение дня рекомендуется по возможности принять душ с прохладной водой;
- поездки на личном и общественном транспорте следует ограничить или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает», - указано в сообщении.
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