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Сколько продержится жара в Самарской области

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Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

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«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 

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Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

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Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

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МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

В Самарской области 20 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра 

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«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь 

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Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

В Самаре после аномально холодных для середины июня ночей наступила летняя погода. Рекордсменами по холоду 16 июня стали Челно-Вершины, где зарегистрировали 0,8 градуса, а 17 июня - поселок Авангард, там было +2,1. Но в ближайшие дни столбики термометров будут повышаться: 
18 июня 2018, 12:26
Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте 
13 июня 2018, 10:23
1 мая стартует поливной сезон на самарских дачах

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24 апреля 2018, 11:45
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