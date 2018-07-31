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У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

У пловца на пляже в Тольятти случился сердечный приступ

В субботу, 28 июля, на «Итальянском» пляже в Тольятти случилось ЧП. Спасатели, патрулировавшие территорию, увидели мужчину, которому явно требовалась помощь. Он заплыл за буйки и начал тонуть. Спасатели подняли мужчину на борт катера и доставили до берега. Когда на место 
30 июля 2018, 02:35
«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой

«Возвращался с соревнований»: 17-летний кадет утонул на реке Сок под Самарой

В воскресенье, 29 июля, в 09:55 водолазный отряд Поисково-спасательной службы Самарской области направили по вызову в Красноярский район. Там, по словам очевидцев, на реке Сок утонул 17-летний подросток. Молодой человек учился в Удмуртском кадетском корпусе. Его команда возвращалась с соревнований 
30 июля 2018, 09:11

"Не вернулся с рыбалки": житель Самарской области решил поплавать и утонул

В воскресенье, 29 июля, в селе Верхнее Санчелеево Ставропольского района утонул 50-летний мужчина. Его родственники рассказали, что 28 июля он отправился на рыбалку со своим братом. Мужчина решил искупаться в озере и больше его не видели. Родственники ждали возвращения пропавшего 
30 июля 2018, 08:36
«Неужто запах отвлек?»: Напротив самарского пивзавода перевернулась байдарка с мужчиной

«Неужто запах отвлек?»: Напротив самарского пивзавода перевернулась байдарка с мужчиной

Вчера, 28 июля, около 13:00 спасатели Центральной спасательной станции Самары на катере отправились на помощь мужчине. Последний перевернулся на байдарке буквально напротив пивзавода в Ленинском районе Самары, информирует ПСС по Самарской области.
 
Водное ДТП произошло примерно в 150 метрах 

29 июля 2018, 02:22
Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.

Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.

Спустя некоторое время по 

26 апреля 2018, 04:26
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.

Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.

Приметы девочки: на 

6 апреля 2018, 01:56
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло 
27 марта 2018, 07:03
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