В Тольятти спасатели нашли в Волге труп женщины с крестом во рту. Трагедия произошла на набережной шестого квартала в ночь на 12 декабря. По словам очевидца, женщина сама разделась и поплыла в сторону Жигулевских гор.
«Вызов на телефон службы спасения поступил в районе 2 часов ночи от очевидцев. Звонившие сообщили, что на их глазах женщина сняла с себя куртку, сапоги вошла в воду и поплыла в сторону Жигулевских гор. Через некоторое время женщина скрылась из виду. Очевидцы тут же позвонили в полицию и спасателям. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили тело женщины, которое находилось на поверхности воды в десяти метрах от уреза воды. Погибшая была доставлена на берег и передана сотрудникам полиции», - сообщил руководитель тольяттинского Центра гражданской защиты Андрей Дербенев.
Документов женщины в вещах не нашли. Во рту у нее был зажат нательный крест. На вид погибшей примерно 30-35, русоволосая.
«К месту происшествия выезжали спасательные подразделения, в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники. Проводились поисково-спасательные работы», - сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
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