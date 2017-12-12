1
10
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888    888  8888888b.   Y88b   d88P  Y88b   d88P                          
 d88P  Y88b  888    888  888   Y88b   Y88b d88P    Y88b d88P                           
 888    888  888    888  888    888    Y88o88P      Y88o88P                            
 888         8888888888  888   d88P     Y888P        Y888P     .d8888b   88888b.d88b.  
 888  88888  888    888  8888888P"      d888b        d888b     88K       888 "888 "88b 
 888    888  888    888  888           d88888b      d88888b    "Y8888b.  888  888  888 
 Y88b  d88P  888    888  888          d88P Y88b    d88P Y88b        X88  888  888  888 
  "Y8888P88  888    888  888         d88P   Y88b  d88P   Y88b   88888P'  888  888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В Самаре женщина поскользнулась и погибла под грузовым поездом

В воскресенье, 10 декабря, на железной дороге в Самаре погибла женщина. Пешехода сбил грузовой поезд. Трагедия случилась около 16:30 на 1106 километре Куйбышевской железной дороги между станциями «Киркомбинат» и «Стахановская». По предварительным данным женщина поскользнулась и не успела отползти от 

11 декабря 2017, 12:32
Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

Под Самарой в ДТП с фурой на М-5 пострадали женщина и младенец

В Самарской области во вторник, 5 декабря, в результате ДТП с фурой пострадали женщина и младенец. Авария случилась под Самарой, на территории Красноярского района.  Столкнулись Audi A6, «ВАЗ-21099» и фура «МАН».

«В 11:30 мужчина 1990 года рождения, управляя автомашиной «Ауди 
6 декабря 2017, 02:32
В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз

В Минприроды рассказали о проекте очищения Волги в 9 раз

Масштабный проект по очистке Волги даст возможность уменьшить степень загрязнения воды в 9 раз. Эту работу собираются закончить к 2025 году, рассказал руководитель Минприроды Сергей Донской.
По его словам, запланированный суммарный объем затрат на все мероприятия - свыше 254 миллиардов 

27 ноября 2017, 04:51
Под Самарой 36-летний мужчина на катере врезался в берег Волги

Под Самарой 36-летний мужчина на катере врезался в берег Волги

В воскресенье, 26 ноября, под Самарой произошла авария с водным транспортом. 36-летний мужчина на катере врезался в берег Волги. Инцидент произошел в районе пристани Шелехметь. Сообщение о происшествии спасатели получили в 15:02.

«На реке Волга, ниже пристани Шелехметь, на большой скорости 

27 ноября 2017, 09:57
Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Морской странник: Житель Самары поймал угря на Волге

Один из жителей Самары похвастался в соцсетях необычным уловом. Он поймал угря на Волге.

«Вместе с другом рыбачили в районе Приволжья. Не сразу понял, что это такое. Привез к отцу. Он мне сказал, что это угорь. И раньше таких 
26 ноября 2017, 02:42
В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы

В ГИМС Самарской области назвали примерные сроки открытия ледовой навигации на Волге. Эта информация прозвучала на пресс-конференции, посвященной закрытию навигации и безопасности на льду.

«Суда на воздушной подушке начнут курсировать по волжскому льду не раньше 20 декабря», - сообщила 
23 ноября 2017, 01:54
Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области

Ушла купаться без разрешения: 8-летняя девочка из Тольятти утонула в Ульяновской области

Вчера, 29 июля, стало известно, что прокуратура Новомалыклинского района Ульяновской области начала проводить проверку по факту гибели малолетнего ребенка. Трагедия произошла в селе Вернее Якушкино.

8-летняя девочка приехала из Тольятти в гости к своей бабушке. Девочка сразу же стала 
30 июля 2017, 01:23
Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

Даже не тормозил: в Тольятти водитель «Лады» насмерть сбил женщину

В понедельник, 1 мая, в Автозаводском районе Тольятти в результате ДТП погиб пешеход. Автомобилист на «Ладе» насмерть сбил женщину на улице 40 лет Победы около дома №48. В сети появились фотографии с места ДТП. По словам очевидцев, женщина шла по 
2 мая 2017, 06:28
В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

В Самаре трамвай сбил 33-летнюю женщину

Во вторник, 7 февраля, в самарскую больницу доставили 33-летнюю женщину, попавшую под трамвай. Это случилось на улице Демократической.

По предварительной информации, трамвай только задел пешехода, женщина ударилась головой. Очевидцы вызвали скорую помощь. Потерпевшую увезли с подозрением на сотрясение головного мозга. 
8 февраля 2017, 03:00
Под Тольятти «Калина» утонула в луже под мостом, есть фото и видео

Под Тольятти «Калина» утонула в луже под мостом, есть фото и видео

Сегодня, 1 октября, под Тольятти произошло необычное ДТП. Под мостом на дороге в поселок Поволжский «Лада-Калина» утонула в луже. Никто не пострадал. Пассажиры спасали свои вещи из «водного плена», передвигаясь почти по пояс в воде, передает 63.ru.

Как утверждают 
1 октября 2016, 07:50
В Мордовии в реке Кочерма утонула 36-летняя жительница Тольятти

В Мордовии в реке Кочерма утонула 36-летняя жительница Тольятти

Сегодня, 18 июля, установлена личность погибшей тольяттинки, которую нашли в Мордовии, сообщает ИА «Волга Ньюс». Тело обнаружено 13 июля на реке Кочерма около села Морга Дубенского района.
Следов насильственной смерти на теле 36-летней женщины не обнаружено. Следственный отдел проводит проверку 

18 июля 2014, 06:51
В реке Самаре в районе села Борское утонула 10-летняя девочка

В реке Самаре в районе села Борское утонула 10-летняя девочка

Сегодня, 15 июля, в Борском районе в 13:40 произошла трагедия. В реке Самаре около села Борское утонула 10-летняя девочка, сообщает областное ГУ МВД. Она переплывала реку и уже возвращалась обратно, когда не смогла справиться с течением. Тело из воды достали 

15 июля 2014, 05:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх