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Материалы по теме:

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Четверо подростков катались на крыше вагона в Сызрани

Сызранские подростки затеяли весьма опасные игры на железнодорожных путях. Четверо детей в возрасте 13-14 лет развлекались тем, что забирались на крыши вагонов, которые располагались в районе улицы Ерамасова.

На место происшествия прибыли сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они сняли 
18 мая 2018, 01:41
Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

Спасатели сняли молодых людей с заброшенного причала элеватора‍ в Самаре

В Самаре лодка с компанией молодых людей налетела на заброшенную пристань. Инцидент произошел в ночь на 17 мая недалеко от речного вокзала. 
18 мая 2018, 12:34
Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

Утопленника в зимней одежде нашли под мостом в Октябрьске

14 мая в Поисково-спасательную службу Самарской области поступило сообщение об обнаружении утонувшего человека. О ЧП стало известно от двоих молодых людей, которые рыбачили недалеко от железнодорожного моста в Октябрьске. Тело утопленника находилось в камышах.

На место отправился отряд спасателей вместе со 

17 мая 2018, 09:50
Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

В Сызрани установили карантин по бешенству. Он будет действовать до 15 июля. В этот период будут запрещены выставки животных, а также выводка и натаскивание собак. Меры приняты по инициативе сызранской городской станции по борьбе с болезнями животных. К ветеринарным последствиям 
16 мая 2018, 05:37
Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани

В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные 

15 мая 2018, 05:51
Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

Спасатели защитили от озабоченной кошки семью из Сызрани

12 мая на курьезный вызов пришлось выезжать спасателям в Сызрани. У жителей одного из домов на лице 50 лет Октября «загуляла»  кошка. Животное требовало себе кавалера и постоянно мяукало. Ситуация обострилась в день, когда хозяйка пришла домой из гостей. От 
14 мая 2018, 09:22
В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре Белый дом ищет хозяев собаки-потеряшки

В Самаре пресс-служба главы региона сообщила о собаке в ошейнике, которая гуляет одна около областного Белого дома на улице Молодогвардейской. Чиновники опубликовали в «Твиттере» фото потеряшки.

«ВНИМАНИЕ! У Белого дома (здание Правительства Самарской области по адресу: Молодогвардейская, 210) гуляет потерявшаяся собака! 

20 апреля 2018, 12:53
В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

В блогах: про чудесную самарскую собаку-полицейского, ставшую терапевтом

Офицер самарской полиции Ольга Шелест поведала в "ЖЖ" про чудесную овчарку-терапевта Геркулеса из регионального Центра на Олимпе. Геркулес - почетный ветеран МВД, совсем недавно вышедший на заслуженную пенсию. Более 8 
13 апреля 2018, 07:03
Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

Овчарка по кличке Шакира помогла полицейским найти украденный шкаф в Жигулевске

В полицию города Жигулевска поступило сообщение о краже. 69-летний мужчина рассказал, что у него похитили шкаф. Он занимался переездом в новую квартиру. Предмет мебели новосел оставил на площадке, а, когда вернулся, на месте его уже не обнаружил. Ущерб пострадавший оценил 

28 марта 2018, 01:21
Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

Раненная собакой девочка из Рождествено эвакуирована в Самару

В Самару доставили пострадавшую от укусов собаки девочку. Животное укусило в лицо 11-летнего ребенка. Инцидент произошел в Рождествено. Эвакуацию через Волгу провели спасатели.

«На девочку напала собака. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб зубов и укушенные раны щеки и века», - 

5 марта 2018, 12:16
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