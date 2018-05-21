На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.
Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. Оказалось, что животное годило в погреб, и не могло выбраться самостоятельно оттуда. Как оно там оказалось – непонятно. Специалисты быстро вызволили четвероногого «пленника».
Далее выяснилось, что собака принадлежит другим людям, и она пропала около трех дней назад. После освобождения животное было передано владельца, сообщает КТВ-Луч.
http://ktv-ray.ru/novost/v-syzrani-spasatelyam-prishlos-dostavat-propavshee-tri-dnya-nazad-jivotnoe/31939/
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