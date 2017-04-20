В пятницу пропуск воды Жигулевской ГЭС будет увеличен до 1 тысячи кубометров в секунду, и в дальнейшем будет нарастать.
Сброс воды ведется параллельно с ремонтом. Сейчас идет замена 2-х турбин, последних по контракту объемом 24 миллиарда рублей с петербургской компанией "Силовые Системы". Замена каждой турбины - дает 10,5 мегаватт дополнительной мощности. Сейчас Жигулевская ГЭС производит почти 2500 мегаватт в час.
Олег Лытиков, главный инженер Жигулевской ГЭС:
«В реконструкции два гидрогенератора, они и в половодье будут находиться в реконструкции - мы в этом году завершаем замену гидротурбин, номер 11 и номер 20, пропуск половодья будет осуществляться водопропускными сооружениями водосливной плотины и 18 гидрогенераторами».
Для сохранения рыбы от гидроудара на плотине пока приоткрыто 3 створки шириной по полметра.
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