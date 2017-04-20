Водителям большегрузов разрешат ездить по мосту Жигулевской ГЭС. Проезд для этой категории транспорта будет открыт в ночное время с 10 мая по 30 ноября.

Как сообщает «Поволжуправтодор», в этот период грузовой транспорт с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами …