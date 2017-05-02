Среди пассажиров самолете «Боинг 777», попавшего в огромную воздушную яму во время полета из Москвы в Бангкок, была девушка из Тольятти, которая сейчас проживает в Москве, Тамара Сипко. Она опубликовала сообщение об инциденте в своем инстаграме.
Напомним, толчки из-за воздушной ямы были настолько сильные, что пассажиры подпрыгивали до потолка и летали по салону. Инцидент произошел 1 мая. Пострадали 27 человек. 20-летняя тольяттинка физических увечий не получила. «Все выжили! Спасибо летчикам!», - написала девушка.
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