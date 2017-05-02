Как сообщается, самолет направлялся в Сан-Франциско, но вынужден был совершить непредвиденную посадку. Пилоту неожиданно стало плохо, но, к счастью, трагедии удалось избежать. Уже после посадки он пришел в себя и даже смог сам спуститься по ступенькам трапа. Не …