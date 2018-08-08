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«Бункер S» Эфир передачи от 07.08.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 07.08.2018 
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Напомню, 
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»

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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

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В среду, 8 августа, произошла авария в Сызрани. На улице Котовского в районе Делового центра столкнулись новенький Hyundai Solaris и грузовая «ГАЗель». Они ехали в общей колонне, когда перед пешеходным переходом остановился один из автомобилей. Иномарка Hyundai Solaris затормозила перед 
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Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

Коллапс на «южке»: ДТП парализовало движение по одной из ключевых магистралей Самары

В четвертом часу дня 7 августа на Южном шоссе образовалась огромная пробка. Движение парализовано в обе стороны, сообщают очевидцы. Причиной транспортного коллапса стало столкновение двух легковушек: вазовской "классики" и "Форда Фокус". На месте происшествия работают сотрудники полиции. 