Все, оказавшиеся в трудной ситуации, могут получить психологическую помощь по новому телефону экстренной психологической помощи Самарского университета: 8 (846) 337-99-93.
Уже 6 лет помощь жителям губернии оказывает психологический факультет Национального исследовательского университета имени академика Королева. Работают в проекте студенты факультета психологии, которые проходят специальное обучение. Все услуги - бесплатны.
|
В Самаре начали тестировать 3 новых супертрамвая
|
17 июля 2017, 01:06
|
Мэрия Самары потратит 13 миллионов на красивые стелы
|
14 июля 2017, 07:05
|
В блогах: Кому звонить, куда писать?
|
11 июля 2017, 07:20
|
Интим не предлагать: в Самарской области возбуждено уголовное дело за организацию притона
Факты предоставления платных сексуальных услуг двумя 27-летними жительницами Самарской области задокументировали в ходе оперативных мероприятий полицейские 63-го региона. Девушки рассказали сотрудникам уголовного розыска, что регулярно встречались на съемной квартире с клиентами, а за услуги получали деньги. Женщинам грозит штраф в размере …
|
11 июля 2017, 07:03