Антимонопольщики требуют отменить результаты торгов на ремонт Заводского шоссе



По … УФАС по Самарской области потребовало отменить итоги аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту Заводского шоссе на участке от улицы Земеца до 22-го Партсъезда. Такое предписание было выдано по итогам рассмотрения жалобы, поступившей в ведомство от компании «Самаратрансстрой».По