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Антимонопольщики требуют отменить результаты торгов на ремонт Заводского шоссе
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2 сентября 2018, 10:23
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Найдено тело третьего погибшего при взрыве на самарском заводе
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31 августа 2018, 06:38
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В Самарской области за зверское убийство щенка мужчину наказали обязательными работами
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31 августа 2018, 02:28
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В Самаре прекратилось движение троллейбусов по Московскому шоссе
В Самаре прекращено движение троллейбусов № 4,12,17,19,20 по Московскому шоссе на участке от улицы Советской Армии до Гастелло по направлению в город. Как сообщили в городском ТТУ, причиной стала коммунальная авария.
- Просим заранее выбирать маршруты объезда, - обратились …
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31 августа 2018, 11:37