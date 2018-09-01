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Антимонопольщики требуют отменить результаты торгов на ремонт Заводского шоссе

Антимонопольщики требуют отменить результаты торгов на ремонт Заводского шоссе

УФАС по Самарской области потребовало отменить итоги аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту Заводского шоссе на участке от улицы Земеца до 22-го Партсъезда. Такое предписание было выдано по итогам рассмотрения жалобы, поступившей в ведомство от компании «Самаратрансстрой».

По 
2 сентября 2018, 10:23
Найдено тело третьего погибшего при взрыве на самарском заводе

Найдено тело третьего погибшего при взрыве на самарском заводе

Появились уточненные данные о числе жертв взрыва на территории филиала завода ПАО «Кузнецов» в поселке Прибрежный в Красноглиснком районе Самары. По словам источника, на дне  резервуара с жидким кислородом нашли тело третьего погибшего. Ранее сообщалось о двух жертвах ЧП.
31 августа 2018, 06:38
В Самарской области за зверское убийство щенка мужчину наказали обязательными работами

В Самарской области за зверское убийство щенка мужчину наказали обязательными работами

Поставлена точка  в резонансном деле о жестком обращении с животными в Самарской области. Суд Отрадного вынес приговор 51-летнему местному жителю.

Напомним, что 3 июня во дворе многоквартирного дома № 84 по улице Нефтяников в Отрадном мужчина трижды ударил щенка 
31 августа 2018, 02:28
В Самаре прекратилось движение троллейбусов по Московскому шоссе

В Самаре прекратилось движение троллейбусов по Московскому шоссе

В  Самаре прекращено движение троллейбусов  № 4,12,17,19,20 по Московскому шоссе на участке от улицы Советской Армии до Гастелло по направлению в город. Как сообщили в городском ТТУ, причиной стала коммунальная авария. 
 
- Просим заранее выбирать маршруты объезда, - обратились 
31 августа 2018, 11:37
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