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Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Вечерние «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» уже практически готова к выходу в эфир. В пятницу произошло много событий и о них зрителям расскажут ведущая Инна Румянцева и наши корреспонденты. Главные темы выпуска:

В СИЗО на 2 месяца. Суд избрал меру пресечения для 
24 августа 2018, 06:08
На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

На пенсионерку из Чапаевска, мечтавшую похудеть, завели уголовное дело

Самарская таможня возбудила уголовное дело в отношении 56-летней жительницы Чапаевска. Пенсионерку подозревают в незаконном перемещении сильнодействующих веществ через границу России.

Оказалось, что женщина заказала по интернету запрещенные вещества из Казахстана — она мечтала похудеть. Пенсионерку задержали прямо на почте 
24 августа 2018, 05:38
25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

25 и 27 августа перекроют дороги в исторической части Самары

В субботу и понедельник, 25 и 27 августа, в Самаре ограничат движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре. Причин несколько - это проведение ежегодного Фестиваля цветов, строительство газопровода и Фрунзенского моста. Для транспорта, за исключением спецмашин — полиции, карет 
24 августа 2018, 05:26
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Самарские ученые создали виртуальный полигон для проведения боевых стрельб. Тренажер-демонстратор презентовали в СамГТУ. Студенты военной кафедры смогут получить навыки выживания в боевых условиях прямо в аудитории, не выезжая на полигон.

«Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, 
21 февраля 2018, 12:53
В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

В Самаре закрывают ТЦ «Невский»

Арбитражный суд Самарской области обязал закрыть торговый центр «Невский» (один из старейших в городе). Такого решения добился Самарский государственный технический университет, которому объект на улице Ново-Садовой достался после слияния с Архитектурно-строительным университетом. ЗАО «Ювес» - главный арендатор - должен освободить 
5 февраля 2018, 07:02
В Самаре доцента кафедры СамГТУ задержали за получение взятки

В Самаре доцента кафедры СамГТУ задержали за получение взятки

В Самаре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в получении взятки доцента кафедры «Архитектура жилых и общественных зданий» Самарского государственного технического университета. 

По версии следствия, накануне Нового года, 23 декабря 2017-го, 34-летняя женщина в своем кабинете получила от студента «вознаграждение» за 

18 января 2018, 11:09
ВМФ России применит тайные разработки СамГТУ

ВМФ России применит тайные разработки СамГТУ

Самарский государственный технический университет выполнит ряд работ в интересах ВМФ России. Предварительная договоренность об этом была достигнута на закрытой конференции ведомства в Санкт-Петербургской Военно-морской академии имени адмирала Кузнецова. Делегаты от опорного самарского вуза представили свою работу на заседании секции «Развитие 
8 декабря 2017, 05:02
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