В июне на территории Самарской области прошла комплексная научная экспедиция. Ее целью был мониторинг триасовых и юрских отложений юго-востока региона. В мероприятии приняли участие сотрудники кафедры «Геология и геофизика» СамГТУ.
Результатом экспедиции стала интересная находка. В руки специалистов попал череп древнего животного – ветлугазавра. Поначалу ископаемое напоминало кусок породы с торчащими костями. Однако после препарирования стали видны зубы и носовые отверстия животного.
– Специалисты ведущего в России палеонтологического института РАН провели детальную оценку находки, – говорит старший преподаватель кафедры «Геология и геофизика» Алена Морова. – Было выяснено, что нам посчастливилось найти самый полный череп ветлугазавра в мире. Эта новость стала для нас приятной неожиданностью.
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