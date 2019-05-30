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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр
В Самаре откроется региональный научно-образовательный центр. Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о его создании и развитии. Подобные центры должны появиться в 15 регионах по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с нацпроектом …
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29 мая 2019, 07:50
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В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников
В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных …
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24 мая 2019, 02:16
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В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров
В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, …
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22 мая 2019, 02:01
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121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ
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22 мая 2019, 11:43
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В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ
В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора …
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20 мая 2019, 02:25
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В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров
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17 мая 2019, 11:05
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Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус
Со среды, 1 мая, Самарская государственная областная академия Наяновой официально станет бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением области «Академия для одаренных детей (Наяновой)». Соответствующее постановление подписали региональные власти. Напомним, что о планах превратить Академию Наяновой в школу для одаренных детей еще …
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30 апреля 2019, 01:44
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Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека
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13 апреля 2019, 03:07
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В Самаре не будут строить школу на территории бывшего стадиона «Торпедо»
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4 апреля 2019, 09:54
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Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?
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3 апреля 2019, 02:09
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В Самарской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ
В Самарской области стартовал досрочный период проведения единых госэкзаменов. Сдать их заранее планируют более 300 учащихся. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе. Результаты станут известны соответственно 1-2 апреля. 22 марта выпускники сдадут русский язык, затем и остальные предметы. Досрочный …
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21 марта 2019, 08:53
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Самарский политех запатентовал свой товарный знак
В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально …
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17 сентября 2018, 03:06
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В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах
Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия …
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24 июля 2018, 06:38
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В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары
В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников …
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28 июня 2018, 07:00
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Минобороны хочет упразднить военные кафедры в вузах
Министерство обороны намерено упразднить военные кафедры в вузах. Вместо них появится единая унифицированная структура - военный учебный центр, который будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса. До 2008 года в гражданских высших учебных заведениях осуществляли лишь одну …
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18 июня 2018, 05:01
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Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре
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16 мая 2018, 01:29
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Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе
Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
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15 ноября 2017, 05:10
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Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки
Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
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20 октября 2017, 01:15
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