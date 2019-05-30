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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр

В Самарской области откроют новый научно-образовательный центр

В Самаре откроется региональный научно-образовательный центр. Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о его создании и развитии. Подобные центры должны появиться в 15 регионах по поручению президента Владимира Путина и в соответствии с нацпроектом 
29 мая 2019, 07:50
В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В Самаре прозвучал Последний звонок для выпускников

В пятницу, 24 мая, для самарских выпускников общеобразовательных школ прозвенел Последний звонок. В эти минуты на набережной продолжается праздник. В этом году учебные заведения окончили 13 816 одиннадцатиклассников. Напомним, что ранее во время Последнего звонка планировался запуск 5000 белых воздушных 
24 мая 2019, 02:16
В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники не запустят в небо 5 тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах Самары пройдут Последние звонки. Первоначально организаторы анонсировали запуск 5 тысяч белых воздушных шаров в небо на площади Славы, но сейчас от этой идеи отказались. Неравнодушные жители были обеспокоены, как акция отразится на экологии, 
22 мая 2019, 02:01
121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

121 школьника в Самарской области не допустили до сдачи ЕГЭ

121 выпускник в Самарской области в этом году не допущен до сдачи единого государственного экзамена. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель регионального министра образования Светлана Бакунина. По ее словам, ЕГЭ не смогут сдать 0,8% от общего числа выпускающихся из школ 

22 мая 2019, 11:43
В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России могут изменить процедуру сдачи ЕГЭ

В России пройдет очередной эксперимент над процедурой сдачи ЕГЭ. Суть его стоит в том, что жители восьми регионов страны смогут наблюдать за тем, как сканируются сданные ими работы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора 
20 мая 2019, 02:25
В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В Самаре выпускники запустят в небо пять тысяч воздушных шаров

В пятницу, 24 мая, в школах областной столицы пройдут Последние звонки для учащихся 11 классов. Как рассказала на заседании комитета по образованию в городском парламенте руководитель департамента образования Самары Елена Чернега, масштабный праздник состоится на склоне у площади Славы — 
17 мая 2019, 11:05
Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус

Академии Наяновой в Самаре присвоили новый статус

Со среды, 1 мая, Самарская государственная областная академия Наяновой официально станет бюджетным нетиповым общеобразовательным учреждением области «Академия для одаренных детей (Наяновой)». Соответствующее постановление подписали региональные власти. Напомним, что о планах превратить Академию Наяновой в школу для одаренных детей еще 
30 апреля 2019, 01:44
Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека

Подмена личности: В Самарской области школьник 3 раза отправлял вместо себя на ЕГЭ другого человека

В Самарской области на этой неделе завершился досрочный период сдачи ЕГЭ. Как информирует Рособрнадзор по Самарской области, мероприятие прошло с нарушениями. Так в одной из школ региона вместо выпускника экзамены сдавал совсем другой человек, установила проверка ведомства. Причем такой "финт" 
13 апреля 2019, 03:07
В Самаре не будут строить школу на территории бывшего стадиона «Торпедо»

В Самаре не будут строить школу на территории бывшего стадиона «Торпедо»

В мэрии Самары отказались от идеи строительства школы в границах улиц Мичурина, Луначарского и Московского шоссе. Речь идет о территории бывшего стадиона «Торпедо». Во время исследования участка специалисты пришли к выводу, что поместить там можно только образовательное учреждение на 500 
4 апреля 2019, 09:54
Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?

Тест: сдадите ли вы ЕГЭ по истории?

Совсем немного времени остается до того, как школьники приступят к сдаче Единого государственного экзамена. Сейчас они полным ходом готовятся к предстоящим испытаниям, от результатов которых будет зависеть их дальнейшая учеба. А смогут ли взрослые справиться с заданиями, которые предлагают детям? 
3 апреля 2019, 02:09
В Самарской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В Самарской области стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В Самарской области стартовал досрочный период проведения единых госэкзаменов. Сдать их заранее планируют более 300 учащихся. Первыми пройдут ЕГЭ по географии и литературе. Результаты станут известны соответственно 1-2 апреля. 22 марта выпускники сдадут русский язык, затем и остальные предметы. Досрочный 
21 марта 2019, 08:53
Самарский политех запатентовал свой товарный знак

Самарский политех запатентовал свой товарный знак

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания России внесли запись о регистрации бренда «Самарский политех». Теперь, по словам начальника управления имущественных отношений Самарского политеха Андрея Чернецова, вуз может потребовать изъятия из оборота и уничтожения товаров, на которых будет нелегально 
17 сентября 2018, 03:06
В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах

Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия 
24 июля 2018, 06:38
В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары

В рейтинг Forbes вошли два вуза Самары

В Самаре есть два вуза, включенные в рейтинг журнала Forbes. Редакция решила узнать, какие университеты выпускают молодых людей, которые могут попасть в политическую элиту страны. Учебные заведения оценивали по 10 параметрам, и распределены по трем группа: качество образования, качество выпускников 

28 июня 2018, 07:00
Минобороны хочет упразднить военные кафедры в вузах

Минобороны хочет упразднить военные кафедры в вузах

Министерство обороны намерено упразднить военные кафедры в вузах. Вместо них появится единая унифицированная структура - военный учебный центр, который будет готовить офицеров запаса, кадровых офицеров, солдат и сержантов запаса. До 2008 года в гражданских высших учебных заведениях осуществляли лишь одну 

18 июня 2018, 05:01
Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

Последний звонок для выпускников прозвучит на набережной в Самаре

В Самаре 24 мая состоится городской праздник «Последний звонок» и торжественное шествие выпускников школ. В нем примут участие более 2 тысяч 800 одиннадцатиклассников и педагогов. Шествие начнется в 14 часов на улице Ленинградской. Учителя и школьники пройдут от Молодогвардейской до 

16 мая 2018, 01:29
Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе

Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
Глава ведомства Ольга Васильева сегодня вела речь о проблемах учащихся 

15 ноября 2017, 05:10
Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Проплаченный экзамен: Самарских преподавателей осудили за взятки

Управлением ФСБ России по Самарской области в рамках работы по борьбе с коррупцией пресечена противоправная деятельность доцента кафедры математики и бизнес - информатики ФГАОУ ВО «Самарский национально-исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) Долгополова В.М., 1940 г.р.
В  период 

20 октября 2017, 01:15
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