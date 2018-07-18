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1,1 млн рублей похитила у 88-летней старушки кассирша булочной в Самаре
В Самаре завели уголовное дело на 38-летнюю кассиршу одной из булочных. Эту даму подозревают в краже в особо крупном размере. По информации осведомлённого источника, силовики заподозрили женщину в преступлении, когда отследили переводы на банковском счете 88-летней пенсионерки. С карточки старушки …
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17 июля 2018, 03:18
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Неизвестные детали столкновения трамвая и маршрутки в Самаре, в котором пострадали 6 человек
Стали известны подробности столкновения трамвая и машрутки около ТРК «Аврора». По данным осведомленного источника, трамвай маршрута № 1 двигался по улице Аэродромной, напротив ТРК «Аврора» задней частью колес вагона он наехал на посторонний предмет и сошел с рельсов, пишет …
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17 июля 2018, 10:34
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Видео: кусок теплотрассы во время капремонта стащил житель Новокуйбышевска
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17 июля 2018, 09:19
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До какого числа будут перекрыты Вилоновская и Красноармейская в Самаре
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13 июля 2018, 12:15