До какого числа будут перекрыты Вилоновская и Красноармейская в Самаре



Напомним, что финал ЧМ-2018 состоится уже в это воскресенье, 15 июля. После мундиаля рабочие будут … Стало известно, что временная схема движения транспорта в районе площади имени Куйбышева по улицам Вилоновской и Красноармейской в Самаре будет действовать до 26 июля.Напомним, что финал ЧМ-2018 состоится уже в это воскресенье, 15 июля. После мундиаля рабочие будут