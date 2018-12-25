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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего
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25 декабря 2018, 02:49
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«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
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25 декабря 2018, 02:11
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Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область
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25 декабря 2018, 01:04
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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Новые назначения в правительстве Самарской области
В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая …
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17 декабря 2018, 04:55
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Назначен новый глава Минстроя Самарской области
В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор …
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17 декабря 2018, 04:35
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Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин
В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
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13 декабря 2018, 02:46
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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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В губдуме обсуждают конституционные права и свободы человека
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4 декабря 2018, 11:37
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В Самарской области может появиться алиментный фонд
В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в …
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21 ноября 2018, 09:37
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Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00
20 ноября депутаты - члены комитета самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции рассмотрели поправки в региональный закон «о тишине». Парламентарии рассматривают возможность расширения временных рамок, в которые нельзя шуметь. Сейчас ограничения действуют на период с 22:00 до …
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20 ноября 2018, 03:20