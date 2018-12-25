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Материалы по теме:

Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

Накануне, 24 декабря, в областной столице случилась авария, в которой пострадал дорожный рабочий. В 06:50 58-летний водитель ехал за рулем автобуса ПАЗ-32054 по улице Ново-Садовой в направлении Советской Армии. По данным регионального Главка полиции, шофер двигался не по маршруту и 
25 декабря 2018, 02:49
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Силовики перекрыли канал поставки героина в Самарскую область

Следственный отдел УФСБ России по Самарской области завел уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков в отношении двух жителей Сызрани. В ноябре сотрудники спецслужб узнали, что житель Сызрани организовал канал поставки наркотиков, и 28 ноября его задержали при перевозке очередной 
25 декабря 2018, 01:04
Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
Назначен новый глава Минстроя Самарской области

Назначен новый глава Минстроя Самарской области

В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор 
17 декабря 2018, 04:35
Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. 
 
- Результаты конкурса на замещение должности главы Жигулевска подвели на заседании городской Думы. Конкурсная комиссия предложила три кандидатуры 
13 декабря 2018, 02:46
В Самарской области введут дневной «тихий час»

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В четверг, 6 декабря, депутаты Самарской губдумы одобрили в первом чтении изменения, которые собираются внести в региональный «закон о тишине». Сейчас шуметь в жилых домах запрещено с 22:00 до 08:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Теперь в выходные 
6 декабря 2018, 05:55
В губдуме обсуждают конституционные права и свободы человека

В губдуме обсуждают конституционные права и свободы человека

Конференция "Конституционные права и свободы человека и гражданина" стартовала в Самарской Губернской Думе. Она посвящена 25-летию Конституции РФ и 70-летию юбилея Всеобщей декларации прав человека.  . В 1993 году за Конституцию РФ проголосовали 58.3% граждан. Тогда был дан старт построению 

4 декабря 2018, 11:37
В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самарской области может появиться алиментный фонд

В Самаре возникла идея создать государственный алиментный фонд. Во вторник, 20 ноября, депутаты областного парламента поддержали предложение Уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой. Парламентарии собираются сначала рассмотреть вопрос на пленарном заседании губдумы, а затем - обратиться в 
21 ноября 2018, 09:37
Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00

Самарцам могут запретить шуметь с 20:00 до 10:00

20 ноября депутаты - члены комитета самарской губдумы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции рассмотрели поправки в региональный закон «о тишине». Парламентарии рассматривают возможность расширения временных рамок, в которые нельзя шуметь. Сейчас ограничения действуют на период с 22:00 до 
20 ноября 2018, 03:20
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