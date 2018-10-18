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В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб
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18 октября 2018, 02:04
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В Тольятти за один день два человека упали с высоты
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18 октября 2018, 01:11
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Главой Минпрома Самарской области стал Михаил Жданов
В четверг, 18 октября, постановлением губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на должность министра промышленности и торговли Самарской области назначен Михаил Жданов. Свой первый рабочий день в новом статусе он начал со знакомства с коллективом ведомства. Как отметил руководитель, он хорошо …
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18 октября 2018, 12:42
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В Самарской области сварочные работы проводили около бочек с топливом: погиб рабочий
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18 октября 2018, 12:08
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На пост спикера Самарской губдумы выдвинут Геннадий Котельников
Основной вопрос в повестке внеочередной конференции реготделения "Единой России" - выбор кандидата на пост председателя Самарской губернской думы. Напомним, Виктор Сазонов, возглавлявший ее последние 17 лет, ушел из жизни 20 сентября после продолжительной болезни. Участники конференции выдвинули двух претендентов на …
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16 октября 2018, 09:49
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Главы двух районов Самары уходят в отставку
Во вторник, 16 октября, главы администраций двух районов областной столицы рассказали, что хотят покинуть свои посты. Речь идет об Алле Волчковой, руководившей администрацией Октябрьского района, и об Олеге Комарове, главе Красноглинского района. Они захотели покинуть нынешние должности по собственному желанию, …
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16 октября 2018, 12:26
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Ректор СамГМУ может стать спикером Самарской губдумы
Ректора СамГМУ Геннадия Котельникова выдвинули кандидатом на пост спикера Самарской губдумы. За него проголосовали 142 участника внеочередной конференции регионального отделения партии "Единая Россия". 13 человек проголосовали за Александра Живайкина.
В беседе с журналистами Геннадий Котельников пояснил, что в случае …
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15 октября 2018, 07:23
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На место председателя губдумы выдвинут Геннадий Котельников
В эти минуты в Самаре проходит внеочередная конференция регионального отделения партии "Единая Россия". Основным вопросом в повестке дня стоит избрание кандидата от партии на пост председателя Самарской губернской думы. На мероприятии присутствуют 182 человека.
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15 октября 2018, 06:29