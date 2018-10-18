В Тольятти за один день два человека упали с высоты … В среду, 17 октября, в Тольятти при падении с высоты погибли два человека. В 19:10 с четвертого этажа дома по Московскому проспекту в Автозаводском районе рухнул 50-летний мужчина. Жильцы многоэтажки вызвали врачей, но пострадавший скончался. В тот же вечер в