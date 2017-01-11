Эксперты назвали товары, которые сильнее всего подорожали за минувший год. Среди непродовольственных, по данным Росстата, список возглавляют табачные изделия, они прибавили в цене почти 18%. Обувь плюс 9% и ткани - 7,5. Лидером продуктовой инфляции стало сливочное масло. Оно подскочило в цене на 20,5%, рыба и морепродукты - на 9. На 6,5% поднялась стоимость круп и алкогольных напитков. А вот сильнее всего подешевели фрукты и овощи - почти на 7%. При этом, за последние две недели цены на помидоры и огурцы в Самарской области уже подскочили более чем на 20%. Морковь подорожала на 5%. Незначительно возросла стоимость репчатого лука - на 2,5%. При этом реальные доходы россиян с учетом роста потребительских цен упали почти на 6%. Сейчас среднестатистический житель страны получает 30 тысяч 803 рубля.
Рост потребительских цен по итогам 2016 года:
табачные изделия + 18%
обувь + 9%
ткани + 7,5
сливочное масло + 20,5%
рыба и морепродукты + 9%
фрукты и овощи + 7%
Источник: данные Росстата.
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