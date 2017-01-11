Это данные Росстата по сравнению с первым кварталом 2015 года. При этом цены практически на все товары медленно, но верно растут. Подорожало почти все на 1-2%: услуги, бытовая химия, косметика, вещи, спортинвентарь, продукты. Так, гречка, овсяные хлопья, фасоль и горох выросли …