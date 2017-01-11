5
56
18
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
        d8888  8888888888P            888       888               d8b  8888888b.  
       d88888        d88P             888   o   888               Y8P  888   Y88b 
      d88P888       d88P              888  d8b  888                    888    888 
     d88P 888      d88P     888  888  888 d888b 888  88888b.     8888  888   d88P 
    d88P  888     d88P      888  888  888d88888b888  888 "88b    "888  8888888P"  
   d88P   888    d88P       Y88  88P  88888P Y88888  888  888     888  888 T88b   
  d8888888888   d88P         Y8bd8P   8888P   Y8888  888 d88P     888  888  T88b  
 d88P     888  d8888888888    Y88P    888P     Y888  88888P"      888  888   T88b 
                                                     888          888             
                                                     888         d88P             
                                                     888       888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В России стремительно дорожают бензин и дизельное топливо

В России стремительно дорожают бензин и дизельное топливо

Эксперты связывают происходящее с отказом государства понижать акцизы на горючее. Ранее такой вариант рассматривался, но теперь, в связи с необходимостью увеличить доходы бюджета, от данной идеи чиновники отказались. Пожалуй, сильнее всего рост цен на бензин ощутили на себе самарские таксисты. 

10 января 2017, 06:48
В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В январе 2017 года в России поднялись цены на корейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris. Помимо корпоративного роста цен, стоимость иномарок увеличилась дополнительно на 11 тыс. рублей в связи с установкой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Hyundai Solaris стал дороже в среднем на 

10 января 2017, 11:19
АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ повысил цены Lada на 2-3%

АвтоВАЗ c 1 января повысил рекомендованные розничные цены на свои автомобили. Базовые версии Lada стали дороже в среднем на 2-3 процента. Так, начальная цена самой продаваемой модели завода – Granta в кузове седан - увеличилась примерно на 6 тысяч рублей, 

9 января 2017, 11:29
В Самаре почти на 30% подорожали соки и чеснок

В Самаре почти на 30% подорожали соки и чеснок

В уходящем году в магазинах 63-го региона заметнее всего подорожал чеснок - на 28,5%. По данным Самарастата, значительно поднялась и стоимость фруктовых соков: плюс 26%. На третьем месте среди лидеров продуктовой инфляции - сливочное масло. Его цена за 12 месяцев 

30 декабря 2016, 02:36
За 16 лет за границу эмигрировали 4,5 миллиона россиян

За 16 лет за границу эмигрировали 4,5 миллиона россиян

Тревожные данные представил комитет гражданских инициатив в  аналитическом докладе  «Эмиграция из России в конце XX — начале XXI века». Согласно информации Росстата, за минувшие 16 лет Россию покинули 4,5 миллиона человек. Однако, с учетом сведений зарубежной статистики, в реальности эти 

7 октября 2016, 11:36
Правительство утвердило приоритет российских товаров и услуг при госзакупках

Правительство утвердило приоритет российских товаров и услуг при госзакупках

Новые правила осуществления госзакупок будут действовать уже с 1 января 2017 года.  По мнению авторов постановления, эта мера призвана способствовать  развитию всех сфер экономики России.
Постановление правительства РФ, которое устанавливает приоритет отечественных товаров и услуг перед иностранными при осуществлении госзакупок, 

16 сентября 2016, 03:34
Продвижение российской продукции на AliExpress провалилось

Продвижение российской продукции на AliExpress провалилось

Проект по продвижению отечественных товаров на интернет-площадке AliExpress закончился провалом, информирует «Коммерсантъ». В распоряжение издания попали документы Минпромторга, из которых следует: за несколько месяцев работы российского раздела на AliExpress потребители сделали в нем лишь 24 заказа и поместили в раздел 

20 июня 2016, 10:53
СМИ: Систему tax free хотят в России запустить до конца года

СМИ: Систему tax free хотят в России запустить до конца года

Как отмечают отечественные средства массовой информации, тестирование системы tax free, позволяющей иностранным гражданам вернуть часть налогов с купленных товаров, может начаться в РФ уже в текущем году. Возможность появления tax free изучается и анализируется в Минпромторге, Минфине, ФТС и ФНС. 

29 апреля 2016, 10:07
В 2016 году реальные доходы россиян сократились почти на 4%

В 2016 году реальные доходы россиян сократились почти на 4%

Это данные Росстата по сравнению с первым кварталом 2015 года. При этом цены практически на все товары медленно, но верно растут. Подорожало почти все на 1-2%: услуги, бытовая химия, косметика, вещи, спортинвентарь, продукты. Так, гречка, овсяные хлопья, фасоль и горох выросли 

27 апреля 2016, 02:05
Росстат: продажи телевизоров и мобильников в РФ в декабре выросли более чем в 1,5 раза

Росстат: продажи телевизоров и мобильников в РФ в декабре выросли более чем в 1,5 раза

Как свидетельствуют статистические данные, в последнем месяце прошлого года в РФ заметно увеличились продажи телевизоров, телефонов, компьютеров. Из обнародованных Росстатом данных следует: в декабре по сравнению с ноябрем реализация телевизоров в России выросла на 66%, сотовых телефонов – на 62%, 
10 февраля 2016, 09:56
Каких товаров лишатся россияне в новом году - список

Каких товаров лишатся россияне в новом году - список

Постановление о применении специальных экономических мер против Турции подписано премьер-министром. С первого января для турецких производителей вводится запрет на ввоз в Российскую Федерацию ряда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. К слову сказать, в «черный список», наряду с овощами, фруктами и 
2 декабря 2015, 12:09
Продажи бытовой техники и электроники в РФ в первом полугодии упали на 26%

Продажи бытовой техники и электроники в РФ в первом полугодии упали на 26%

Продажи бытовой техники в России сократились на 26%. В частности, потребители стали покупать на треть меньше телевизоров. По данным Росстата, также упал спрос на компьютеры, принтеры и прочую оргтехнику. Объёмы её продаж в денежном выражении снизились на 21%. На 32% 
14 сентября 2015, 05:50
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна