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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 13 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре ищут председателя апелляционного суда

В Самаре ищут председателя апелляционного суда

Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантной
должности председателя самарского Одиннадцатого арбитражного апелляционно­го суда. Документы от соискателей на конкурс будут приниматься до 30 янва­ря. Как уже сообщала "ТЕРРА", нынешний руководитель Александр Ефанов подать их уже не сможет, так 

16 января 2017, 12:54
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре

Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».

Понедельник, 16 января.

В ночное 

16 января 2017, 10:52
В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского

Кировский районный суд Самары 13 января вынес решение об аресте подозреваемого в совершении резонансного убийства в кафе "Старый замок". Под стражу минимум на два месяца заключен 36-летний уроженец Грузии Владимир Оганесян, имеющий российское гражданство. Напомним, в ночь на 8 января 

13 января 2017, 11:26
Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета

Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета

Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. 

13 января 2017, 08:58
Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии

Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют 

13 января 2017, 03:45
В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»

В эти минуты в Кировском районном суде решается вопрос об аресте подозреваемого в причастности к резонансному преступлению, совершенному в ночь на 8 января в кафе «Старый замок». Задержанный – 36-летний Владимир Оганесян.
Напомним, в ходе массовой драки в кафе получил 

13 января 2017, 03:34
В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней

В пятницу, 13 января, в Советском районном суде Самары начинается процесс над многодетным отцом Евгением Самсоником, которого обвиняют в изнасиловании школьницы в морге. По версии следствия, в октябре прошлого года днем на улице Запорожской он ударил 17-летнюю девушку 
13 января 2017, 01:03
В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке

Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и 
13 января 2017, 09:53
В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы

Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.

Напомним, 

30 декабря 2016, 11:09
ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG

ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG

Федеральная антимонопольная служба направила в российские офисы производителей мобильных устройств запросы. Представители ФАС пояснили "Интерфаксу", что основанием для этого стали жалобы потребителей на признаки вероятного ценового сговора при реализации флагманских смартфонов компаний Alcatel, ASUS, LG и Sony.
В частности, речь 

19 декабря 2016, 04:49
В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду

С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».

13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения 
13 декабря 2016, 09:49
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды

С 25 ноября 2016 года коттеджи на первой линии 9 просеки в Самаре оставались без холодной воды. Авария произошла на водопроводной линии диаметром 300 миллиметров. «Восстановительные работы затянулись на пять дней из-за незаконных действий местных жителей», - заявили в компании 

30 ноября 2016, 10:25
Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей

Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей

В Самаре долги населения за воду достигли 1 млрд 200 млн рублей, только за октябрь этот показатель вырос более чем на 60 млн, сообщают «Самарские коммунальные системы». Основная сумма долга - почти 850 миллионов рублей - образовалась в результате более 

23 ноября 2016, 01:18
ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения

ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения

ФАС предлагает меры налогового стимулирования компаний, при которых можно не индексировать тарифы ЖКХ на протяжении пяти лет. Как информируют отечественные агентства, об этом в Госдуме заявил глава службы Игорь Артемьев в ходе «правительственного часа».
По словам руководителя, теперь тарифы выше 

16 ноября 2016, 03:51
ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple

ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple

Федеральная антимонопольная служба РФ намерена вернуться к делу о ценообразовании на смартфоны iPhone, которые реализуются на российском рынке. Масштабное расследование, которое стартовало в 2015 году, может возобновиться. ФАС опять подозревает компанию из США в том, что именно она устанавливает ценовой 

7 ноября 2016, 10:05
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