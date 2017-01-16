|
В Самаре ищут председателя апелляционного суда
Высшая квалификационная коллегия судей России объявила об открытии вакантной
|
16 января 2017, 12:54
|
Десятки домов останутся без холодной воды в Самаре
Несколько десятков зданий в Самаре временно останутся без холодного водоснабжения на этой неделе. Отключение необходимо для проведения плановых работ на системах водоснабжения. Время и адреса, где не будет холодной воды, сообщили в диспетчерской компании «Самарские коммунальные системы».
Понедельник, 16 января.
В ночное …
|
16 января 2017, 10:52
|
В Самаре арестован подозреваемый в убийстве экс-полицейского
|
13 января 2017, 11:26
|
Введен повышающий коэффициент для тех, у кого нет приборов учета
Хозяева квартир, в которых не установлены приборы учета, с января начнут платить за потребляемые ресурсы наполовину больше. Теперь предусмотрен повышающий коэффициент 1,5 для тех, у кого нет приборов учета. Такое решение принято правительством России. Первоначально правительство предлагало более высокий коэффициент. …
|
13 января 2017, 08:58
|
Около 8 млрд рублей может быть направлено на компенсацию оплаты услуг ЖКХ льготникам губернии
Всего в Самарской области имеют право рассчитывать на субсидии 550 тысяч инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и труда, бюджетников села, ликвидаторов различных аварий и представителей других категорий граждан. Между тем, из полутора тысяч поставщиков коммунальных услуг около 200 не предоставляют …
|
13 января 2017, 03:45
|
В эти минуты в Кировском райсуде решается вопрос об аресте подозреваемого в убийстве экс-полицейского в кафе «Старый замок»
|
13 января 2017, 03:34
|
В Самаре многодетного отца судят за изнасилование несовершеннолетней
|
13 января 2017, 01:03
|
В блогах: о качестве ЖКХ на Безымянке
Блогер Владимир Нехорошев продолжает рассказывать про историю Безымянки. "Местная легенда поведала нам о жестокой нелюбви злопамятного первосека КПСС Никиты Хрущева к «самарцам». С начала 60-х город ракетостроителей по качеству ЖКХ на десятилетия отставал от ближайших соседей. Саратовские, пензенские и …
|
13 января 2017, 09:53
|
В Самаре отменили торги на ремонт площади Славы
Торги по разработке проекта капитального ремонта площади Славы в Самаре не состоялись. Департамент управления делами губернатора отменил их на основании предписания регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС), следует из сообщения на портале госзакупок. На аукцион оказалась подана только одна заявка.
Напомним, …
|
30 декабря 2016, 11:09
|
ФАС проверит цены на смартфоны ASUS, Sony и LG
Федеральная антимонопольная служба направила в российские офисы производителей мобильных устройств запросы. Представители ФАС пояснили "Интерфаксу", что основанием для этого стали жалобы потребителей на признаки вероятного ценового сговора при реализации флагманских смартфонов компаний Alcatel, ASUS, LG и Sony.
|
19 декабря 2016, 04:49
|
В центре Самары и на проспекте Карла Маркса отключат холодную воду
С 13 по 15 декабря в Самаре запланированы работы на системах водоснабжения, в некоторых домах отключат холодную воду. Предварительная информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы».
13 декабря до 13 часов 15 минут запланировано отключение холодного водоснабжения …
|
13 декабря 2016, 09:49
|
В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды
|
30 ноября 2016, 10:25
|
Жители и организации Самары задолжали за воду 1,2 млрд рублей
|
23 ноября 2016, 01:18
|
ФАС предложила заморозить на пять лет ряд тарифов для населения
|
16 ноября 2016, 03:51
|
ФАС рассмотрит дело о координации цен на iPhone в России корпорацией Apple
Федеральная антимонопольная служба РФ намерена вернуться к делу о ценообразовании на смартфоны iPhone, которые реализуются на российском рынке. Масштабное расследование, которое стартовало в 2015 году, может возобновиться. ФАС опять подозревает компанию из США в том, что именно она устанавливает ценовой …
|
7 ноября 2016, 10:05