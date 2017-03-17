Владельцы самарского торгового центра «Караван» в деле признания своих площадей заводскими цехами дошли до Верховного суда. Судебное противостояние коммерсантов с Управлением федеральной налоговой службы началось в феврале прошлого года. Фискалы доначислили бизнесу земельный налог, выставив штрафы и пени на несколько миллионов рублей. Мотивировали практическим назначением участка, который, как выяснилось, декларируется не в качестве торговой площади, а как шариковый цех. Напомним, рынок «Караван» построен на месте завода «Шар». После того как в производственных помещениях разместили торговые ряды, назначение участка осталось прежним. Размер земельного налога для зачисления в городской бюджет рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости участка. Сегодня она составляет примерно 61 миллион рублей. Если назначение изменится, оценка вырастет до 248 миллионов, а значит, и налоги должны быть выше в 4 раза. В областном арбитраже постановили отменить решение о доначислении налогов. Вердикт был успешно оспорен в 11-м апелляционном суде. Затем Поволжский арбитраж встал на сторону "Каравана", а юристы налоговой теперь направили кассационную жалобу в Верховный суд. По неофициальной информации, акционерами «Каравана» являются Александр Хенкин, Сергей Арсентьев и Сергей Ракитин. «ТЕРРА» следит за развитием событий.
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