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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Экс-владельцу «АЗР Моторс Самара» дали срок за мошенничество

Экс-владельцу «АЗР Моторс Самара» дали срок за мошенничество

Бывший владелец «АЗР Моторс Самара» Владимир Колинченко получил два года и два месяца лишения свободы за мошенничество. Советский районный суд Самары признал его виновным в «присвоении средств в особо крупном размере».

Как уже сообщала «ТЕРРА», в начале 2015 
17 марта 2017, 01:16
Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Рэпер Птаха оштрафован судом по делу об экстремизме на 200 тыс. рублей

Пресненский суд столицы оштрафовал рэпера Птаху (Давида Нуриева) на 200 000 рублей за экстремизм на концерте. Информацию об этом распространили российские издания.
Как отмечается, коллеги Птахи из группы «Центр» были задержаны представителями силовых структур. Задержание осуществлялось при содействии активистов движения 

16 марта 2017, 05:23
«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

«Самара-Авто» и налоговики продолжают судебные тяжбы

Продолжается судебный спор компании «Самара-Авто» и инспекции Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Фискальное ведомство обжаловало в Одиннадцатом апелляционном арбитражном суде решение областного арбитража.

Как уже сообщала «ТЕРРА», предприниматели просили признать недействительным вынесенное в мае прошлого года решение ФНС о 

16 марта 2017, 11:51
«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

«Победа» намерена судиться в волейболистом, которого высадили в Самаре

Авиакомпания «Победа» намерена подать в суд на волейболиста Александра Кимерова. Перевозчик хочет получить компенсацию за ущерб, понесенный из-за задержки своего рейса на 27 минут. Как уже сообщала «ТЕРРА», в самарском аэропорту Курумоч прямо на борту самолета, который отправлялся по 
16 марта 2017, 11:12
В России введут НДС для иностранных интернет-магазинов

В России введут НДС для иностранных интернет-магазинов

Федеральная антимонопольная служба готовит законопроект о взимании НДС с иностранных интернет-магазинов, пишет «Российская газета». Обсуждение документа в правительстве начнется в ближайшие месяцы. Сейчас зарубежные виртуальные торговые площадки, в отличие от отечественных, не платят в России налог на пересылаемые почтой 
14 марта 2017, 10:50
Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Московский адвокат и общественник вымогали взятку для судьи Верховного суда РФ

Следственный комитет 63-го региона направил в суд дело в отношении адвоката Алексея Ярзуткина и заместителя председателя совета "Российской организации содействия спецслужбам и правоохранительным органам" Александра Ильина. Они обвиняются в предложении посредничества во взяточничестве.
Согласно материалам дела, в мае прошлого года 

13 марта 2017, 05:57
Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов

Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов

Самарские налоговики отчитались о рекордном увеличении сборов. Они выросли на 60% с начала года по сравнению с первыми двумя месяцами 16-го. Это в первую очередь акцизы, НДС, а также налог на доходы физических лиц. В частности, доходы от НДФЛ превысили 

9 марта 2017, 03:58
Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%

Налог на доходы физических лиц предлагают увеличить до 15%

Налог на доходы физических лиц российский минфин предлагает увеличить с 13 до 15%. По оценке экспертов, это связано с тем, что российская экономика столкнулась с ежегодным снижением доходов бюджетной системы, в частности, из-за сокращения прибыли нефтегазового сектора. Налоговая нагрузка на 

1 марта 2017, 10:17
В Самаре суд разрешил брать с «Каравана» больше налогов

В Самаре суд разрешил брать с «Каравана» больше налогов

Торговый комплекс не может маскироваться под завод. В судебном противостоянии управления федеральной налоговой службы и рынка «Караван» фискалы одержали промежуточную победу.

Как уже сообщала «ТЕРРА», в феврале торговая компания просила служителей Фемиды признать недействительными решения УФНС о доначислении 
5 октября 2016, 01:15
В Самаре около «Каравана» случился крупный пожар, есть фото

В Самаре около «Каравана» случился крупный пожар, есть фото

Сегодня, 6 августа, Самаре случился крупный пожар. Как сообщают в группе «Самарские происшествия» соцсети «ВКонтакте», ЧП произошло около 15:30 на улице Киевской в районе "Каравана". Столбы дыма видны в радиусе нескольких километров. Люди делали фотографии даже с другого берега 
6 августа 2016, 04:48
Убитые в Самаре супруги торговали в «Караване»

Убитые в Самаре супруги торговали в «Караване»

Мужчина и женщина, найденные мертвыми в квартире на улице Партизанской 14 ноября, являлись индивидуальными предпринимателями. По словам соседей, у супругов была точка в торговом комплексе «Караван». Детей у них не было.

Первой беспокойство проявила знакомая погибшей женщины, когда та не пришла 

15 ноября 2013, 12:29
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