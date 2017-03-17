Мужчина и женщина, найденные мертвыми в квартире на улице Партизанской 14 ноября, являлись индивидуальными предпринимателями. По словам соседей, у супругов была точка в торговом комплексе «Караван». Детей у них не было.

Первой беспокойство проявила знакомая погибшей женщины, когда та не пришла …