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В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти
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6 апреля 2018, 05:44
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Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины
В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.
Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних …
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6 апреля 2018, 01:37
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Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти
Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.
Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может …
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6 апреля 2018, 01:04
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79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору в Тольятти
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5 апреля 2018, 03:12
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Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»
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28 декабря 2017, 04:48
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127 лет – не срок: Долгожительница из КБР побила российский рекорд
Жительница селения Заюково Кабардино-Балкарии Нану Шаова оказалась самым пожилым человеком Российской Федерации. Соответствующая запись появилась в Книге рекордов России. 127-летней виновнице торжества вручили сертификат, официально подтверждающий новое достижение.
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5 июля 2017, 09:01
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Рекорд России по объятиям установили в Красноярске
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22 мая 2017, 11:05
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«Зеленый марафон» попадет в книгу рекордов России
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6 июня 2016, 07:03