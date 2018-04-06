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В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В блогах: про «грабительский перерасчет» за тепло в Тольятти

В паблике "Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что в Автограде назревает коммунальный бунт. Жители Центрального района, дома которых обслуживает УК № 3, негодуют: многим из них, под предлогом холодной зимы 2016/2017 годов, произвели перерасчет за тепло, накинув несколько тысяч рублей сверху. 

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Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Лихача заставили оплатить 28 штрафов за опасную езду в Тольятти

Судебные приставы заставили тольяттинского автомобилиста погасить долги, связанные с нарушениями правил дорожного движения. Мужчине выписали 28 штрафов за опасную езду на общую сумму 20,5 тысяч рублей.

Гасить долги лихач не торопился, в дело пришлось вступать приставам-исполнителям. Мужчине пояснили, что он может 

6 апреля 2018, 01:04
79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

79-летний водитель на иномарке врезался в контактную опору‍ в Тольятти

В Тольятти на Лесопарковом шоссе в среду,  4 апреля, в 13 часов произошло ДТП - 79-летний водитель на иномарке врезался в контактную 
5 апреля 2018, 03:12
Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»

Флагшток в Самарской области попал в «Книгу рекордов России»

Флагшток Большеглушицкого района Самарской области внесен в «Книгу рекордов России». Его высота - 35 метров. Он стал рекордсменом как «самый высокий сельский флагшток», сообщили в региональном правительстве.

«Флагшток был установлен в самом сердце парка на площади имени 60-летия Октября, и на 

28 декабря 2017, 04:48
127 лет – не срок: Долгожительница из КБР побила российский рекорд

127 лет – не срок: Долгожительница из КБР побила российский рекорд

Жительница селения Заюково Кабардино-Балкарии Нану Шаова оказалась самым пожилым человеком Российской Федерации. Соответствующая запись появилась в Книге рекордов России. 127-летней виновнице торжества вручили сертификат, официально подтверждающий новое достижение.
Рекордсменка появилась на свет в 1890 году в этом же населенном пункте, 

5 июля 2017, 09:01
Рекорд России по объятиям установили в Красноярске

Рекорд России по объятиям установили в Красноярске

438 человек одновременно обняли друг друга в честь старта набора волонтеров на Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года. Своеобразный российский рекорд был установлен в воскресенье в фанпарке "Бобровый лог" в Красноярске.
Все участники акции заранее зарегистрировались на сайте, а в назначенное 

22 мая 2017, 11:05
«Зеленый марафон» попадет в книгу рекордов России

«Зеленый марафон» попадет в книгу рекордов России

Движение - жизнь, доказали в минувшие выходные самарцы. На набережной состоялся «Зеленый марафон». Спортивной акции 5 лет. Впервые она проходила в поддержку Олимпийских игр в Сочи, а затем стала традиционной.
Музыка, спорт, солнечная погода и отличное настроение. Традиционный, пятый по 

6 июня 2016, 07:03
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