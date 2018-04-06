Флагшток Большеглушицкого района Самарской области внесен в «Книгу рекордов России». Его высота - 35 метров. Он стал рекордсменом как «самый высокий сельский флагшток», сообщили в региональном правительстве.

«Флагшток был установлен в самом сердце парка на площади имени 60-летия Октября, и на …