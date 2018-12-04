Выбрали место, куда переедет Самарский зоопарк … В Самаре завершилось голосование по выбору нового места для городского зоопарка. На выбор участникам предложили три варианта: оставить зоосад на прежнем месте, на улице Ново-Садовой,146 или же перенести его в микрорайон Южный город или за больницу имени Середавина. Администрация зоопарка