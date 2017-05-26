Финальный отбор на участие в авторитетном вокальном конкурсе пройдет 3 июня в крымском "Артеке".
Две вокалистки, Виктория Бездомникова и Владлена Губарева, учились пению в Новокуйбышевске, а 12-летняя Аня Черноталова - коренная самарчанка. В преддверии масштабного музыкального события корреспонденты "ТЕРРЫ" встретились с представительницей областной столицы. Аня Черноталова рассказала, что пением и хореографией занимается с 3 лет. Начинала в детском театре "Искорки", потом поступила в академию Игоря Крутого. В репертуаре девочки около 50 композиций, более 20 из них на английском языке.
Карьера юной певицы развивалась стремительно. В копилке Ани 53 награды Международных и Всероссийских фестивалей. В числе побед - Гран При международных конкурсов "Морской Бриз" в Сочи и "Rimini fest" в Италии. Аня - обладатель титула "Золотой голос" всероссийского фестиваля "Таланты земли Волжской". Принимала участие в проекте "Голос. Дети - 3". Поёт девочка в совершенно разных стилях - от эстрады до этнорока. Новая вершина - выход в финал отборочного тура претендентов на участие в детском конкурсе "Евровидение - 2017".
Соперниками самарчанки станут 18 столь же талантливых детей. Победитель получит право стать голосом страны на конкурсе, который пройдет в Грузии в ноябре текущего года. Познакомиться с кандидатами от России и проголосовать за того, кто больше всего понравился, можно на сайте jesc-russia.ru.
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