В ближайшие несколько часов погода в некоторых районах Самарской области может серьезно ухудшиться. Об этом предупреждает региональное управление МЧС. Специалисты информируют о сильной грозе, которая будет сопровождаться ветром с порывами 15-18 метров в секунду.
Чтобы не стать жертвой несчастного случая, жителей области просят соблюдать все необходимые меры предосторожности.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».
|
Жару до +34 обещают в выходные в Самаре
По данным Гидрометцентра России во второй декаде июля средняя температура воздуха на территории страны будет выше обычной для этого времени года на три градуса по Цельсию.
На выходных синоптики Приволжского УГМС прогнозируют жару и в Самарской области. В …
|
13 июля 2018, 01:16
|
Засуха и суховеи «оккупировали» несколько районов Самарской области
В Самарской области из-за дефицита осадков, ветреной и жаркой погоды специалисты зафиксировали опасные явления. В Клявлино, Безунчуке, Новодевичьем, Кротовке, Челно-Вершинах наблюдается почвенная засуха. В Большой Глушице, Кинель-Черкассах, Сызрани, Аглосе, Серноводске, в населенном пункте «Авангард» в Алексеевском районе сейчас фиксируют суховеи, …
|
13 июля 2018, 10:00
|
Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области
|
11 июля 2018, 03:30
|
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области
|
11 июля 2018, 11:44
|
Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области
Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.
В связи с ненастьем могут произойти обрывы …
|
9 июля 2018, 03:02
|
Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области
|
5 июля 2018, 09:08
|
Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС
|
3 июля 2018, 03:33
|
Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область
|
2 июля 2018, 03:24
|
Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти
|
26 июня 2018, 02:03
|
Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре
|
18 июня 2018, 12:26