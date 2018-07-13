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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 13 июля 2018г 
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Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области

Дожди и грозы обещают на выходных в Самарской области

На этой неделе Самарская область оказалась под влиянием циклонического поля с фронтальными разделами. Из-за этого в отдельных районах пройдут грозовые дожди с порывистым ветром, но температура воздуха будет обычной для этого времени года.

В ночь на четверг, 12 июля, 
11 июля 2018, 03:30
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие часы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области выпустило предупреждение об ухудшении погоды.

«В ближайшие 1-3 часа, начиная с северных районов, местами по области и городе Самара ожидается гроза, ливень и шквалистое усиление ветра 16-21 м/с с сохранением до конца дня», говорится 

11 июля 2018, 11:44
Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Срочное предупреждение от МЧС: в ближайшие часы погода может сильно ухудшиться в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило об очередных неблагоприятных изменениях в погоде. По информации Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Непогода может сохраниться до конца дня 9 июля.

В связи с ненастьем могут произойти обрывы 

9 июля 2018, 03:02
Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило самарцев об ухудшении погоды в губернии. По данным Приволжского УГМС, 5 июля в с 7:00 до 19:00 местами прогнозируются дожди и грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи 

5 июля 2018, 09:08
Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

В Самарской области ожидается очень жаркая погода. Столбик термометра может достигнуть +40. В МЧС рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Отметим, что ранее синоптики сообщили о снижении температуры до «комфортных» значений к концу недели: подробности –
3 июля 2018, 03:33
Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область

Гроза с сильным ветром идут на Самарскую область

В Самарской области ожидается ухудшение погодных условий – гроза и сильный ветер. Предупреждение разослало ГУ МЧС России по Самарской области. Спасатели призывают граждан соблюдать меры предосторожности, при усилении ветра и грозе не подходить к деревьям, линиям электропередачи, рекламным щитам и 

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Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Из Сызрани и Тольятти проходят сообщения о возможном изменении погоды. Влияние фронтальных разделов вызовет в отдельных районах кратковременные грозовые дожди.  Посреди летней жары на Самарскую область может пролиться сильнейший дождь. «В ближайшие 1-3 часа в Тольятти и по Ставропольскому району 
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Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре

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18 июня 2018, 12:26
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