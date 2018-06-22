О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении …