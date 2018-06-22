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Материалы по теме:

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

В Самарской области 20 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра 

19 июня 2018, 03:43
Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

Гроза и сильный ветер ожидаются 13 июня в Самарской области

В Самарской области 13 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, передает ГУ МЧС России по Самарской области. Синоптики прогнозируют днем местами небольшой и умеренный дождь и юго-западный ветер с порывами до 18 метров в секунду, возможна гроза, указано на сайте 
13 июня 2018, 10:23
От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области

От МЧС пришло важное сообщение о погоде в Самарской области

В Самарской области МЧС сообщило об ожидаемых неблагоприятных погодных явлениях на территории региона. Синоптики прогнозируют в субботу, 9 июня, умеренный дождь, местами возможна гроза. Ожидается усиление ветра, при грозе порывы до 18 метров в секунду. Спасатели опубликовали рекомендации (по 
8 июня 2018, 03:00
Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области

Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области

В Самарской области в четверг, 31 мая, снова ожидается ухудшение погодных условий. Сообщение об этом пришло от Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Самарской области. Ожидается кратковременный дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 22 метров 

30 мая 2018, 04:00
О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области

В Самарской области МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях на территории региона: в среду, 30 мая, ожидается гроза и сильный ветер, с порывами до 20 метров в секунду. Такой прогноз пришел в ведомство от синоптиков. Спасатели напоминают, что при усилении 

29 мая 2018, 02:55
Расчищать федеральные дороги Самарской области отправили 86 единиц техники

Расчищать федеральные дороги Самарской области отправили 86 единиц техники

В Самарской области на расчистку от снега федеральных дорог направили 86 единиц техники. Речь идет о трассах М-5 «Урал», Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград и А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан.

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5 февраля 2018, 01:51
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