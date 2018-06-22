В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.
«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие два – три часа с сохранением до конца дня и вечером 22 июня 2018 года местами по Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра до 18 метров в секунду», - указано в сообщении ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области».
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