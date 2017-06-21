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Самару снова накрыло градом
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20 июня 2017, 02:22
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Самару накрыл дождь с градом: фото в соцсетях
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19 июня 2017, 03:14
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Новое штормовое предупреждение пришло из Тольятти
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16 июня 2017, 03:41
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МЧС: вечером 13 июня в Самаре возможно резкое ухудшение погоды
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13 июня 2017, 01:48
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В Самаре из-за технического сбоя включились сирены
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6 июня 2017, 10:41
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Накажут рублем: МЧС предложило штрафовать синоптиков за ошибочные прогнозы
Глава МЧС РФ Владимир Пучков предложил разработать механизм экономического воздействия для Росгидрометцентра за ошибочный и неоперативный метеопрогноз. По словам министра, неточные в своих предсказаниях синоптики должны нести именно экономическую ответственность за недочеты в работе.
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5 июня 2017, 03:11
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Срывал крыши и валил столбы: последствия урагана в Самарской области
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2 июня 2017, 09:52
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
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1 июня 2017, 11:16
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Такое вот лето: МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах России
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1 июня 2017, 10:11
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В Самарской области объявлено штормовое предупреждение
Самарские синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ближайшее время. Ориентировочно через 2-4 часа на территории региона может начаться гроза с градом и шквалистым ветром с порывами до 22 метров в секунду, передает МЧС данные, полученные от специалистов Приволжского УГМС.
Людям, оказавшимся …
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1 августа 2016, 11:58
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В Самарской области ожидают град и шквалистый ветер
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5 июля 2016, 01:20