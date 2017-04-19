Аналогичное решение принято в отношении стадиона в Калининграде. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения были внесены в нормативные акты "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Калининград" и "Об осуществлении бюджетных инвестиций в строительство стадиона в городе Самара". В первоначальном варианте документов срок ввода в эксплуатацию был назначен на 2017-й. Теперь речь идет лишь об окончании строительно-монтажных работ, а в следующем году сооружение должно быть введено в эксплуатацию. Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
|
В Самаре построят новые улицы к стадиону ЧМ-2018
|
29 марта 2017, 02:32
|
Летом на стадионе «Самара Арена» появится газон
|
10 марта 2017, 09:57
|
В Самаре возле стадиона ЧМ-2018 появится искусственное озеро
Самарское областное управление капстроительства заказало доппроект благоустройства около стадиона «Самара Арена». Объект строят на территории радиоцентра для проведения матчей ЧМ-2018. Согласно новому документу, около стадиона должно появиться искусственное озеро площадью более 7000 квадратных метров и глубиной четыре метра.
Кроме …
|
1 марта 2017, 11:47
|
Межведомственная комиссия будет контролировать строительство стадиона в Самаре
При Минстрое России создана межведомственная комиссия, которая будет контролировать строительство в Самаре стадиона для чемпионата мира по футболу 2018 года. Орган учредили по поручению зампреда правительства Виталия Мутко. Представители комиссии будут заниматься решением вопросов строительно-технической экспертизы, корректировки проектно-сметной документации объекта без …
|
16 февраля 2017, 01:05
|
Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку стадиона "Самара Арена"
Очередной скандал разгорелся вокруг будущего стадиона "Самара Арена", на котором пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Депутатов Самарской губернской думы не пустили на строительную площадку, на которой они планировали провести выездное заседание комитета по культуре, спорту и молодежной …
|
16 июня 2016, 01:46
|
Сегодня в Самаре обсудят создание Гагарин-центра
Сегодня в Самарском государственном университете встретятся участники Научно-технического совета при губернаторе Самарской области. Главная тема заседания - создание Гагарин-центра в районе будущего стадиона к чемпионату мира по футболу в 2018 году. На встречу приедут коллеги из научных и образовательных центров …
|
1 июля 2015, 10:43
|
Мутко: "Шансов утратить ЧМ-2018 нет. У нас все честно!"
Как сообщили мировые СМИ, в среду в швейцарском Цюрихе были задержаны 7 функционеров FIFA по подозрению в фактах коррупции. Рассматривается их выдворение в Америку, где им планируется выдвинуть обвинения. Параллельно с этим возникла информация, что европейские правоохранители возбудили уголовное дело, …
|
28 мая 2015, 10:04