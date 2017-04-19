Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката и экс-полицейского, которых обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона рублей. По версии следствия, Александр Силуянов из коллегии "Пульс Времени" и бывший инспектор Управления МВД по Самаре Андрей Попов требовали эти …