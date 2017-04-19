Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 тысяч рублей. По словам Сюсина, эти деньги были платой за долю в общем бизнесе, которая до этого документально никак оформлена не была. Сразу после задержания он рассказывал, что они собирались ехать к нотариусу - оформить сделку. Но их остановили силовики. Люди, близко знакомые с ситуацией говорят, что всем этим событиям предшествовал конфликт обвиняемого и потерпевшего.
Гособвинение просило посадить Сюсина на 10 лет и оштрафовать в 70-кратном размере взятки. Защита настаивала на оправдании.
Чтение приговора может занять несколько часов. Правда, оглашение проходит за закрытыми дверями. Судья потребовал удалиться телекамерам. Какой вердикт вынесет суд - расскажем сразу же после завершения процесса
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