6
56
13
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 d8b   .d8888b.    .d8888b.   888                                888      
 Y8P  d88P  Y88b  d88P  Y88b  888                                888      
             888  Y88b.       888                                888      
 888       .d88P   "Y888b.    888  888   8888b.   888  888  888  888  888 
 888   .od888P"       "Y88b.  888 .88P      "88b  888  888  888  888 .88P 
 888  d88P"             "888  888888K   .d888888  888  888  888  888888K  
 888  888"        Y88b  d88P  888 "88b  888  888  Y88b 888 d88P  888 "88b 
 888  888888888    "Y8888P"   888  888  "Y888888   "Y8888888P"   888  888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» не хочет платить 23 миллиона

Продолжается судебный спор ПАО «Самарский завод «Электрощит» и областной налоговой службы. Поволжский арбитражный суд принял к рассмотрению кассационную жалобу ПАО  «Самарский завод «Электрощит» - Стройиндустрия» на решение, вынесенное 11 апелляционным арбитражным судом 12 января 2017 года. Напомню, ПАО  «Самарский завод «Электрощит» 

17 апреля 2017, 04:29
18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину

18 апреля суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину

Во вторник, 18 апреля, суд вынесет приговор бывшему депутату самарской гордумы Владимиру Сюсину. Напомним,  его обвиняют в получении взятки якобы за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала ТЕРРА, Аникин передал 

17 апреля 2017, 12:07
Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей

Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката и экс-полицейского, которых обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона рублей. По версии следствия, Александр Силуянов из коллегии "Пульс Времени" и бывший инспектор Управления МВД по Самаре Андрей Попов требовали эти 

14 апреля 2017, 05:15
Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Скандал в рыбнадзоре: экс-начальник будет судиться с депутатом и рыбаком

Новый поворот в скандале, который разгорелся вокруг местного управления Росрыболовства. Владимир Кадушников, возглавлявший отдел рыболовства средневолжского территориального управления, готовит иск в суд «О защите чести и достоинства» к председателю правления общественной организации «Рыбаки Самарской области» Сергею Карпову и депутату сызранской 
14 апреля 2017, 03:58
Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

6 апреля 2017, 12:20
Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподаватель одного из самарских университетов стал фигурантом уголовных дел по статьям «Взятка» и «Служебный подлог», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Заведующая учебной частью вуза была задержана в феврале после получения от студента 20 тысяч рублей.

Аналогичный факт получения 

31 марта 2017, 03:50
Создателя

Создателя "Антикоррупционного комитета Самарской области" подозревают в даче взятки

Речь идет об Анзоре Апшеве. По оперативным данным, он причастен к организации каналов незаконной миграции иностранцев. Полицейские проверили принадлежащий ему тепличный комплекс в Кинельском районе и выявили факты привлечения к труду нелегальных мигрантов. Чтобы избежать административной ответственности, Апшев предложил начальнику 

27 марта 2017, 04:57
Прокуратура предложила отправить экс-депутата Самарской гордумы на 10 лет за решетку

Прокуратура предложила отправить экс-депутата Самарской гордумы на 10 лет за решетку

Сегодня, 17 марта, в Кировском районном суде Самары прошли прения по делу Владимира Сюсина, которого обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июле 2015-го года хозяин автомойки Валерий Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 тысяч рублей якобы за 

17 марта 2017, 07:20
В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

В Сызрани сотрудники ФСБ задержали инспектора Ростехнадзора

Госинспектор Ростехнадзора задержан оперативниками ФСБ за взятку. Он, используя служебное положение, потребовал 30 тысяч рублей у собственника будущего торгового центра в Сызрани за то, чтобы не указывать в отчете известные обоим нарушения нормативных требований при проведении пуско-наладочных работ на объекте 

14 марта 2017, 05:32
В Самаре стартовал уголовный процесс над бывшим депутатом гордумы

В Самаре стартовал уголовный процесс над бывшим депутатом гордумы

Сегодня в Кировском районном суде Самары началось рассмотрение уголовного дела бывшего депутата гордумы Владимира Сюсина. Как уже сообщала ТЕРРА, по версии следствия, в июле прошлого года хозяин автомойки Валерий Аникин передал ему 1 миллион 250 тысяч рублей якобы за общее 

18 июля 2016, 05:29
В Самаре экс-депутат Владимир Сюсин предстанет перед судом

В Самаре экс-депутат Владимир Сюсин предстанет перед судом

Уголовное дело экс-депутата Самарской городской думы Владимира Сюсина направлено в Кировский районный суд.

Как уже сообщала «ТЕРРА», по версии следствия, народный избранник получил 1,25 млн рублей якобы за общее покровительство хозяина автомойки Валерия Аникина. Оперативники задержали парламентария сразу 
10 июня 2016, 04:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна