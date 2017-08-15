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Московское шоссе возьмут под тотальный видеоконтроль
В Самаре Московское шоссе оборудуют видеокамерами на сумму 42 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который поставит, смонтирует и наладит комплексы фотовидеофиксации правил дорожного движения вдоль главной улицы областного центра, объявил «Ростелеком». Согласно техзаданию, …
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14 августа 2017, 04:10
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В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»
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14 августа 2017, 03:46
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В Самаре перекрыли улицы Калинина и Мирную
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7 августа 2017, 08:03
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Видео: во что превращается Московское шоссе
В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, …
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3 августа 2017, 01:58
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Видео: самарский водитель обогнал на Ново-Садовой деревянную ладью
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26 июня 2017, 09:00
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Когда в Самаре исчезнут пробки?
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21 июня 2017, 02:15
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Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей
В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе …
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17 мая 2017, 12:54
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В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой
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17 апреля 2017, 04:15