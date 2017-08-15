В Самаре перекрыли улицы Калинина и Мирную В Самаре с 7 по 30 августа ограничат движение транспорта по улицам Мирной и Калинина. Это связано с ремонтом тепловых сетей и восстановлением благоустройства, сообщает мэрия.



По Мирной ограничение будет действовать на участке протяженностью 50 метров от Калинина в …