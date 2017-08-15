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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Московское шоссе возьмут под тотальный видеоконтроль

Московское шоссе возьмут под тотальный видеоконтроль

В Самаре Московское шоссе оборудуют видеокамерами на сумму 42 миллиона рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который поставит, смонтирует и наладит комплексы фотовидеофиксации правил дорожного движения вдоль главной улицы областного центра, объявил «Ростелеком». Согласно техзаданию, 

14 августа 2017, 04:10
В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»

В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»

В Самаре скоро откроют съезд с Московского шоссе на улицу Луначарского. До конца лета в Самаре снова должна измениться схема движения транспорта в районе станции метро «Московская». Напомним, там строят новую развязку – закольцуют Московское шоссе и улицы Луначарского и 
14 августа 2017, 03:46
В Самаре перекрыли улицы Калинина и Мирную

В Самаре перекрыли улицы Калинина и Мирную

В Самаре с 7 по 30 августа ограничат движение транспорта по улицам Мирной и Калинина. Это связано с ремонтом тепловых сетей и восстановлением благоустройства, сообщает мэрия.

По Мирной ограничение будет действовать на участке протяженностью 50 метров от Калинина в 
7 августа 2017, 08:03
Видео: во что превращается Московское шоссе

Видео: во что превращается Московское шоссе

В Сети появилось видео со стройки новой автомобильной развязки в районе станции метро «Московская». Планируется «закольцевать» Московское шоссе, улицы Гагарина и Луначарского. Двухминутный ролик, снятый с высоты, 2 августа опубликовал самарский видеоблогер Александр Карягин. В момент съемок, судя по видео, 
3 августа 2017, 01:58
Видео: самарский водитель обогнал на Ново-Садовой деревянную ладью

Видео: самарский водитель обогнал на Ново-Садовой деревянную ладью

В Интернете появилось необычное видео из Самары. Автомобилист снял на улице Ново-Садовой машину, которая перевозила старинное деревянное судно – ладью. Автомобилист спросил, куда везут «лодку». Ему ответили, что в кругосветку с казаками.

 Во вторник, 27 июня, в районе речного вокзала пройдет 

26 июня 2017, 09:00
Когда в Самаре исчезнут пробки?

Когда в Самаре исчезнут пробки?

В губернской думе назвали сроки, когда в Самаре возобновят движение транспорта по перекрытым участкам Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Это должно произойти 1 сентября. Планируется открыть проезд на участке Новой-Садовой от Полевой до Первомайской, который закрыт в связи со строительством 

21 июня 2017, 02:15
Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

Деньги на дороге: На уборке Ново-Садовой заработают более 4 млн рублей

В Самаре Московское шоссе и Ново-Садовую улицу уберет за 4 млн 200 тысяч рублей компания "Дельта", говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению субподрядчика проводило государственное казенное предприятие Самарской области АСАДО. Согласно техзданию, исполнителю предстоит уборка Московского шоссе 

17 мая 2017, 12:54
В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковать машины на Ново-Садовой

С 24 апреля в Самаре на улице Ново-Садовой будут введены ограничения для транспорта. Речь идет об участке от Северо-Восточной магистрали до улицы Первомайской (с левой и правой стороны). Там будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Соответствующие знаки будут установлены 

17 апреля 2017, 04:15
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