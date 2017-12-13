Переносятся на неопределенное время сроки открытия улицы Луначарского, которую начали строить еще 3 года назад. Накануне в социальных сетях самарцы написали, что съезд с Московского шоссе на эту дорогу уже открыт. Однако сегодня проезд снова заблокировали. За три года на строительство дороги на Луначарского уже потратили 480 миллионов рублей. Еще 170 ушло на кольцевую развязку. Проблемы возникли из-за большого количества подземных коммуникаций и наличия сводов тоннелей метро.
Евгений Синюков, блогер:
«У них нулевая отметка изначально не была соблюдена. Вот этот кусок, где Луначарского заканчивается и где еще не начинается, как бы ничья земля, я так ее называю. Ни Гагарина, ни Московское - где тоннель метрополитена, где холл метрополитена - им пришлось поднимать большой бугор. Остановки здесь стоят уже 3 года! А транспорт так и не ходит, люди иногда печально сидят, а транспорта так и нет».
Сейчас на Луначарского монтируют освещение, светофоры, готовится документация для сдачи объекта в эксплуатацию. Без нее проезжая часть юридически не существует, а значит, ее никто не приводит в порядок. Впереди проверка госинспекцией стройнадзора. Только по ее результатам будут известны итоговые сроки открытия дороги. Вероятно, это случится не раньше 2018 года. После этого транспортный узел передадут на содержание городским чиновникам, которые в первую очередь должны будут очистить его от снега.
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