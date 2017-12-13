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Материалы по теме:

Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Улицу Луначарского в Самаре проверит стройнадзор

Открытие улицы Луначарского состоится только после официального ввода в эксплуатацию участка от Московского шоссе до улицы Мичурина. Об этом сообщили в городском департаменте градостроительства. Перед этим должна пройти проверка государственной инспекции стройнадзора – ориентировочно до конца декабря. Напомним, сообщения об 
13 декабря 2017, 04:25
В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

В Самаре минтранс сообщил об изменениях на кольце Луначарского

Минтранс Самарской области сообщил, когда троллейбусы начнут ходить через кольцо улицы Луначарского и Московского шоссе. Об изменениях представители ведомства сообщили в социальной сети Twitter.

«Троллейбусное сообщение на данном участке будет восстановлено после окончания строительных работ. Контактная сеть троллейбусов на 
28 ноября 2017, 03:13
Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по улице Луначарского в районе Московского шоссе, по данным источников ТЕРРЫ, должны открыть уже на этой неделе. И если водители, уставшие от пробок, смогут вздохнуть относительно свободно, то у пассажиров и сотрудников метро может возникнуть ряд новых неудобств. 

7 ноября 2017, 04:56
Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились

Даты открытия движения по улице Ново-Садовой возле «Макдоналдса» вновь изменились

Как стало известно журналистам «ТЕРРЫ», улицу Ново-Садовую на отрезке от Первомайской до Полевой планируется открыть для автотранспорта не позднее 10 ноября.
Сейчас на этом участке ведутся работы по устройству дорожной одежды и сопутствующей инфраструктуры. При этом до сих пор неясно, 

3 ноября 2017, 04:50
Движение по Ново-Садовой от Первомайской до Полевой откроют только к началу октября

Движение по Ново-Садовой от Первомайской до Полевой откроют только к началу октября

Движение по  Ново-Садовой, на отрезке от Первомайской до Полевой, будет открыто не к 1 сентября, как планировалось ранее, а к началу октября. И это, по оценкам  подрядчика, который строит там метро, в лучшем случае.
Ход работ тормозят сразу несколько факторов. 

23 августа 2017, 02:21
В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»

В Самаре снова изменят схему движения в районе станции метро «Московская»

В Самаре скоро откроют съезд с Московского шоссе на улицу Луначарского. До конца лета в Самаре снова должна измениться схема движения транспорта в районе станции метро «Московская». Напомним, там строят новую развязку – закольцуют Московское шоссе и улицы Луначарского и 
14 августа 2017, 03:46
Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

В Самаре со среды, 26 июля, изменится схема движения на участке Московского шоссе в районе улицы Луначарского. Как уже сообщала «ТЕРРА», там строят новую транспортную развязку.

Движение по направлению «в город» на участке магистрали от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
21 июля 2017, 09:01
Низкие темпы реконструкции Заводского шоссе вызвали недовольство главы города

Низкие темпы реконструкции Заводского шоссе вызвали недовольство главы города

В Самаре реконструируют Заводское шоссе, которое в последние годы оказалось в плачевном состоянии. Проезжающие по нему фуры разбили асфальтовое полотно. И вот теперь эта дорога не только станет ровнее, но и шире.
Низкие темпы реконструкции вызвали недовольство главы города. Здесь 

8 июня 2017, 03:45
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