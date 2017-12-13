Движение по Ново-Садовой от Первомайской до Полевой откроют только к началу октября Движение по Ново-Садовой, на отрезке от Первомайской до Полевой, будет открыто не к 1 сентября, как планировалось ранее, а к началу октября. И это, по оценкам подрядчика, который строит там метро, в лучшем случае.

Ход работ тормозят сразу несколько факторов. …