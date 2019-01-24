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Появились фото и видео с места очередной коммунальной аварии в Самаре
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24 января 2019, 01:56
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Для самарцев, оставшихся без отопления, приготовили более 2 тысяч обогревателей
По состоянию на 0:30 24 января, специалисты «ПТС» обошли 150 многоквартирных жилых домов из 418, которые попали в зону отключения из-за аварии на теплотрассе.
Произведен мониторинг температур в квартирах горожан. Для нуждающихся теплоэнергетики подготовили порядка 2350 обогревателей. В настоящее время производится …
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24 января 2019, 01:39
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После повторного прорыва теплотрассы в Самаре без отопления сидят более 60 тысяч человек
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24 января 2019, 12:12
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Из-за коммунальных аварий в Кировском и Промышленном районах Самары введен режим чрезвычайной ситуации
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23 января 2019, 11:50
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Подробности о новом прорыве на Стара-Загоре: устранить его надеются к утру
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23 января 2019, 10:15
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Тепломагистраль на Стара-Загоре прорвало в новом месте
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23 января 2019, 09:55
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Отопление самарцам обещали включить после 20:00
В Самаре рабочие завершили ремонт на тепломагистрали на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Как сообщили в «Предприятии тепловых сетей», систему заполняют водой, после этого управляющие организации приступят к подключению отопления потребителей. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, ожидаемое …
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23 января 2019, 08:35
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