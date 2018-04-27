В Самаре в пятницу, 27 апреля, получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона «Самара Арена», который летом этого года примет матчи ЧМ-2018, сообщает Министерство спорта РФ. После завершения ЧМ-2018 «Самара Арена» станет домашним стадионом местного футбольного клуба «Крылья Советов», указано в сообщении ведомства.
«Эта арена – самая крупная из всех, построенных к Чемпионату. Площадь объекта составляет 156 тысяч квадратных метров, а его высота – 60 метров. Как известно, аэрокосмическая отрасль является достоянием Самары. Это обстоятельство было учтено при проектировании стадиона, который похож внешне на космический корабль и расположен на самой высокой точке города», - сообщил министр спорта Российской Федерации Павел Колобков.
Напомним, первый тестовый матч состоится в субботу, 28 апреля. В рамках 35 тура первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Факел» (Воронеж). Второй тестовый матч намечен на 6 мая – «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар). ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. «Самара Арена» примет шесть матчей: Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля). Трибуны стадиона рассчитаны на 45 тысяч человек.
Текстовую трансляцию с первого тестового матча на стадионе «Самара Арена» «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» (Воронеж) - читайте на нашем сайте trkterra.ru в субботу, 28 апреля.
|
Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары
|
27 апреля 2018, 02:23
|
Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»
|
27 апреля 2018, 01:27
|
В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»
Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и …
|
27 апреля 2018, 12:42
|
28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено
|
27 апреля 2018, 08:26
|
Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»
|
26 апреля 2018, 04:50
|
МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку
|
26 апреля 2018, 03:59
|
Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут
|
26 апреля 2018, 03:01
|
Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»
|
26 апреля 2018, 08:55
|
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля
Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках …
|
25 апреля 2018, 05:00
|
На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле
|
25 апреля 2018, 08:14
|
ЧМ-2018 защитят от спекулянтов
|
23 октября 2017, 07:03
|
В Самаре Госфинконтроль оштрафовал чиновника минспорта
Госфинконтроль усомнился в качестве работы одного из подразделений областного министерства спорта. Речь идет об управлении, отвечающем за финансовое обеспечение, контроль и бюджетное планирование.
Чиновники ведомства изменили объем финансирования госзадания для министерства, но при этом сам документ не откорректировали. Это давало им …
|
21 июля 2016, 09:57
|
В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника
|
3 августа 2015, 01:35
|
Самарский рапирист выиграл «Новогодний турнир» в Казани
Кирилл Бородачев стал победителем «Новогоднего турнира» по фехтованию, который прошел в Казани. В турнире приняли участие около 600 спортсменов 1998-2001 годов рождения. Самарец стал лучшим среди рапиристов. В финале Бородачев одолел фехтовальщика от Московской области Григория Семенюка со счетом 15:10 …
|
14 января 2015, 04:06