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Материалы по теме:

Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

Финалистов ЧМ-2018 предсказала коза-оракул Самары

В Самаре коза Забияка, назначенная оракулом к ЧМ-2018, сделала свое предсказание. Об этом рассказали в Самарском зоопарке. Забияке предстояло выбрать победителя среди команд России, Франции, Аргентины, Бельгии, Германии и Бразилии. Перед 
27 апреля 2018, 02:23
Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

Названы места ожидания такси после тестового матча на «Самара Арене»

В Самаре определили места, где болельщики будут ожидать такси после первого тестового матча на стадионе «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА», на 28 апреля на новом поле намечена игра в рамках 35-го тура первенства ФНЛ: «Крылья Советов» (Самара) - «Факел» 
27 апреля 2018, 01:27
В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

В блогах: «Дочь козы Забияки дебютировала на сцене театра»

Паблик Самарского зоопарка в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что дочка козы Забияки 23 апреля дебютировала в академическом театре оперы и балета в постановке "Эсмеральда" по знаменитому роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Наша малышка оказалась такой же талантливой, как и 
27 апреля 2018, 12:42
28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по ряду трасс. Ограничения коснутся улиц Дальняя, Арена 2018 и 2-я Стадионная. Они будут действовать с 

27 апреля 2018, 08:26
Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

Названы цены билетов на 2-й тестовый матч на стадионе «Самара Арена»

В Самаре объявлены цены на билеты на второй тестовый матч на стадионе «Самара Арена». 6 мая в рамках первенства ФНЛ сыграют «Крылья Советов» (Самара) и «Кубань» (Краснодар). Планируется, что игра состоится при полной заполняемости трибун, рассчитанных на 45 тысяч человек. 

26 апреля 2018, 04:50
МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

В Самаре МЧС провело 
26 апреля 2018, 03:59
Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

Пропуска ЧМ-2018 для машин депутатам в Самаре не дадут

В Самаре спецпропуска для проезда по дорогам, которые будут перекрыты в центре города во время ЧМ-2018, депутатам не дадут. Напомним, летом движение транспорта ограничат по ряду улиц в районе площади Куйбышева, где разместится официальная фан-зона. Вопрос выдачи пропусков для народных 
26 апреля 2018, 03:01
Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

Болельщики смогут оставить отзывы после первого тестового матча на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля на стадионе «Самара-Арена» пройдет первый тестовый матч. В рамках 35 тура первенства ФНЛ на футбольном поле сойдутся «Крылья Советов» и воронежский «Факел». На зрительских трибунах соберутся 15 тысяч человек.

По результатам встречи организаторы будут ожидать отзывы не только от 

26 апреля 2018, 08:55
Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» ждет заключение о соответствии 26 апреля

Стадиону ЧМ-2018 "Самара Арена" заключение о соответствии будет выдано в четверг, 26 апреля. Об этом на пресс-конференции в Москве журналистам сообщил вице-премьер и председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович. Напомним, 28 апреля на новом поле запланирован первый тестовый матч в рамках 
25 апреля 2018, 05:00
На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле

28 апреля объект примет первый тестовый матч.
25 апреля 2018, 08:14
ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

В России ЧМ по футболу 2018 года защитят от спекулянтов. В преддверии домашнего турнира Министерство спорта РФ подготовил поправки в административный Кодекс, устанавливающие штрафы за незаконную продажу билетов. Согласно документу, организации будут наказывать на сумму от 500 000 до 1 000 

23 октября 2017, 07:03
В Самаре Госфинконтроль оштрафовал чиновника минспорта

В Самаре Госфинконтроль оштрафовал чиновника минспорта

Госфинконтроль усомнился в качестве работы одного из подразделений областного министерства спорта. Речь идет об управлении, отвечающем за финансовое обеспечение, контроль и бюджетное планирование.

Чиновники ведомства изменили объем финансирования госзадания для министерства, но при этом сам документ не откорректировали. Это давало им 

21 июля 2016, 09:57
В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника

В Самаре на набережной Волги отметят День физкультурника

Спортивный праздник в честь Дня физкультурника откроется в Самаре в субботу, 8 августа, на набережной Волги в районе Чкаловского спуска. В течение дня в городе состоится несколько турниров: «Оранжевый мяч – 2015» (уличный баскетбол), «Лето с футбольным мячом» (финал самарского 
3 августа 2015, 01:35
Самарский рапирист выиграл «Новогодний турнир» в Казани

Самарский рапирист выиграл «Новогодний турнир» в Казани

Кирилл Бородачев стал победителем «Новогоднего турнира» по фехтованию, который прошел в Казани. В турнире приняли участие около 600 спортсменов 1998-2001 годов рождения. Самарец стал лучшим среди рапиристов. В финале Бородачев одолел фехтовальщика от Московской области Григория Семенюка со счетом 15:10 

14 января 2015, 04:06
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