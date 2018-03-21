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Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре
В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка …
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20 марта 2018, 05:47
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Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре
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19 марта 2018, 04:37
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В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в …
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16 марта 2018, 12:58
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Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары
Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.
Вагоны с пассажирами будут проходить через почти …
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16 марта 2018, 11:39
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России
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12 марта 2018, 08:01
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В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018
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29 января 2018, 04:20
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ЧМ-2018 защитят от спекулянтов
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23 октября 2017, 07:03
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В Самаре работает комиссия ФИФА
Сегодня в Самаре работает комиссия Международной федерации футбола, которая состоит в общей сложности из 150 человек. Это эксперты в сферах строительства, спорта, безопасности, логистики, транспорта, гостиничной сферы и так далее. Все утро четверга они провели на строительной площадке стадиона "Самара …
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28 сентября 2017, 11:56
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На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках
В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения …
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13 марта 2017, 02:26