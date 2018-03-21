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Материалы по теме:

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

Незаконные киоски к маю уберут с гостевых маршрутов ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 20 марта состоялось совещание по подготовке города к встрече гостей ЧМ-2018. Его в городской администрации провела глава Самары Елена Лапушкина. За 2017 года с улиц города убрали 334 незаконных киоска, сообщил руководитель гордепартамента промышленности, предпринимательства, туризма и потребрынка 

20 марта 2018, 05:47
Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

Дом Коста-Рики к ЧМ-2018 откроют в Самаре

В Самаре планируют открыть Дом Коста-Рики. Он будет работать во время ЧМ-2018. Напомним, сборная по футболу из этого государства проведет матч на стадионе «Самара Арена» 17 июня. Соперником костариканцев станет сборная Сербии.

О планах по открытию Дома Коста-Рики сообщил международный наблюдатель 

19 марта 2018, 04:37
В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Пассажирами для испытания новой трамвайной ветки стали чиновники из Самары

Новую трамвайную ветку к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» планируют ввести в эксплуатацию уже в апреле, сообщили в правительстве Самарской области. Сейчас проводятся испытания. В четверг, 15 марта, пассажирами тестового трамвая стали чиновники и журналисты.

Вагоны с пассажирами будут проходить через почти 

16 марта 2018, 11:39
Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»

В Самаре первый трамвай проехался по новой ветке вдоль Московского шоссе к новому стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена». Это произошло во вторник, 13 марта. Трамвай снял на видео блогер Александр Карягин.
14 марта 2018, 10:48
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018

В Самарской области выберут 1400 стюардов на матчи ЧМ-2018

В Самарской области начался набор стюардов, которые будут работать на стадионе «Самара Арена» в дни проведения матчей ЧМ-2018. Всего до 15 марта организаторы выберут 1400 человек.

Стюардами могут стать граждане РФ, которым исполнилось 18 лет, не имеющие ограничений по здоровью. Им 

29 января 2018, 04:20
ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

ЧМ-2018 защитят от спекулянтов

В России ЧМ по футболу 2018 года защитят от спекулянтов. В преддверии домашнего турнира Министерство спорта РФ подготовил поправки в административный Кодекс, устанавливающие штрафы за незаконную продажу билетов. Согласно документу, организации будут наказывать на сумму от 500 000 до 1 000 

23 октября 2017, 07:03
В Самаре работает комиссия ФИФА

В Самаре работает комиссия ФИФА

Сегодня в Самаре работает комиссия Международной федерации футбола, которая состоит в общей сложности из 150 человек. Это эксперты в сферах строительства, спорта, безопасности, логистики, транспорта, гостиничной сферы и так далее. Все утро четверга они провели на  строительной площадке стадиона "Самара 

28 сентября 2017, 11:56
На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

На самарском вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках

В Самаре на железнодорожном вокзале появятся звуковые объявления на русском и английском языках. Город выполнит требование ФИФА о единой системе информирования пассажиров. Двуязычные сообщения будут распространяться не только на международные поезда, но и на внутрироссийские и электрички. Запуск голосового оповещения 

13 марта 2017, 02:26
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