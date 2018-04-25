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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»

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23 апреля 2018, 05:00
Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»

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Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару

В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося 
21 апреля 2018, 06:00
28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»

Тестовые игры на стадионе «Самара-Арена» пройдут 28 апреля и 6 мая. Об этом было объявлено на заседании регионального комитета «Россия-2018».

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- Если говорить о сборах. Зимой вы брали на них троих игроков из второй команды. Как вы оцениваете уровень футболистов? Можно ли рассчитывать на то, что они окажутся в основном составе хотя бы к следующему сезону?

- Если они будут прогрессировать, 

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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018

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11 апреля 2018, 10:16
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