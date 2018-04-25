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На стадионе «Самара-Арена» начали наносить разметку на футбольном поле
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25 апреля 2018, 08:14
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Трио Аряпов – Каряка - Панфилов откроет первый матч на «Самара Арене»
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24 апреля 2018, 04:18
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К ЧМ-2018 областной фонд капремонта собирается взять очередной кредит
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24 апреля 2018, 03:53
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Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая
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24 апреля 2018, 12:33
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К ЧМ-2018 почти 100 торговых мест для хэндмейда откроют в Самаре
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24 апреля 2018, 12:03
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Проданы все билеты на первый тестовый матч на «Самара Арене»
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23 апреля 2018, 05:00
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Появилось фото очереди за билетами на «Самара Арену»
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23 апреля 2018, 03:04
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Под 100 тысяч фанатов из Австралии и Колумбии приедут на ЧМ-2018 в Самару
В Самаре на ЧМ-2018 по футболу ожидается около 100 тысяч болельщиков из Австралии и Колумбии, следует из рейтинга популярности турнира среди иностранных туристов. Исследование опубликовало агентство «Турстат». Всего иностранцы купили почти 1 миллион билетов, это 55 процентов от предлагающегося …
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21 апреля 2018, 06:00
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28 апреля пройдет первый матч на стадионе «Самара-Арена»
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19 апреля 2018, 08:38
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Главный тренер ФК «Крылья Советов»: Мы умеем играть в футбол, но без усиления команда будет стоять на месте
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11 апреля 2018, 11:01
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Сегодня «Крылья Советов» опробуют новое поле ЧМ-2018
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11 апреля 2018, 10:16