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Возмущение женщин-военнослужащих: 23 февраля их не поздравляют, а мужикам даже интимные танцы дарят! Возвращение медвытрезвителей и ограничение работы супермаркетов в выходные. Обо всем этом и не только – весело и со смыслом. 
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»

Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок 
27 февраля 2019, 09:03
В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару

Самарец Вадим Назаров решил собрать в "Фейсбуке" все мемы про жителей Самары. "Итак, самарец думает, что Жигулёвские горы - это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тот как Пиня. Если самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, 
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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской

В среду, 27 февраля, в областной столице встали трамваи на улице Ставропольской. Как рассказывают очевидцы, на путях между улицей Советской Армии и Партсъезда застрял грузовик. Фура перегородила проезд, и пассажирам трамвая пришлось искать другие способы добраться до места назначения - 
27 февраля 2019, 05:31
Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»

В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны 
26 февраля 2019, 10:08
Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?

До возобновления футбольного сезона в российской премьер-лиге остается четыре дня. Уже 2 марта самарские «Крылья Советов» в Москве сыграют с действующим чемпионом России - «Локомотивом». Между тем эта зима стала самой насыщенной по количеству новостей про «Крылья». Состав команды пополнили 
26 февраля 2019, 08:52
«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти

Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым 
25 февраля 2019, 11:42
Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» пополнил 29-летний полузащитник Мохаммед Рабиу. Он присоединился к команде в заключительный день зимнего трансферного окна. Ранее спортсмен выступал за «Кубань» и «Анжи», а также за французский «Эвиан». С 2011 по 2015 годы он был игроком сборной Ганы, 
25 февраля 2019, 10:33
«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»

«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»

В воскресенье, 24 февраля, самарские «Крылья Советов» открывали программу игрового дня матчем с «Шахтером» из Караганды. На второй минуте самарцы повели в счете, Георгий Зотов пробил по воротам, а затем Сергей Корниленко вколотил мяч в сетку — 1:0. Второй мяч 
25 февраля 2019, 08:21
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»

В среду, 6 февраля, самарские «Крылья Советов» сыграли товарищеский матч с сербским «Партизаном». Напомним, что в Турции продолжается подготовка команды ко второй половине чемпионата России. Контрольная игра завершилась ничьей со счетом 0:0, соперники так и не смогли распечатать ворота друг 
7 февраля 2019, 09:38
«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира

«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить 
7 февраля 2019, 08:13
В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7

С пятницы, 1 февраля, в будние дни вместо трамвайного маршрута № 14 «Проспект Кирова - стадион «Самара Арена» перевозить пассажиров до спортивного объекта будет трамвай № 7. Ранее он курсировал от станции метро «Победа» до Барбошиной поляны, а теперь продляется 
1 февраля 2019, 09:45
Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры

Уходит эпоха в истории самарского футбола. На стадионе «Металлург», где более полувека кипели страсти вокруг «Крыльев Советов», начали вывозить травяной газон. 
 
На этом зеленом прямоугольнике 68 на 101 метров «Крылья Советов» переживали самые драматичные моменты в своей истории, борьбу за медали 
14 сентября 2018, 11:47
В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»

В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят 
12 сентября 2018, 05:41
Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 по футболу «Самара Арена». Как уже сообщала «ТЕРРА, первый на новом поле тестовый матч «Крылья Советов» (Самара) – «Факел» (Воронеж) в рамках 35 тура первенства ФНЛ запланирован на субботу, 28 апреля. С 

23 апреля 2018, 04:17
Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 на футбольном поле уложен новый газон. Фото и видео появилось в Сети. Отметим, в настоящее время идет 
17 апреля 2018, 12:02
Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Сегодня, 16 апреля, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат укладку газона, передает пресс-служба главы региона. Работы завершатся к концу понедельника, заявил заместитель гендиректора компании-подрядчка ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Как уже сообщала «ТЕРРА», газон для самарского стадиона был срезан в питомнике 
16 апреля 2018, 01:37
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Появились видео и новые фотографии укладки газона на поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Первые 12 большегрузов с рулонами газона прибыли в Самару 
16 апреля 2018, 09:49
Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС

Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
 
«Переживания, само 
17 февраля 2018, 03:09
На Виктора Развеева завели уголовное дело

На Виктора Развеева завели уголовное дело

Следственное управление МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении известного самарского бизнесмена и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Раз­веева. Его в компании с бывшей супру­гой Натальей Кутуковой подо­зревают в хищении у банки­ра Анатолия Попова порядка 20 

20 октября 2017, 01:31
У Виктора Развеева появился новый крупнейший кредитор

У Виктора Развеева появился новый крупнейший кредитор

В деле о банкротстве известного самарского предпринимателя Виктора Развеева произошел неожиданный поворот. Областной арбитражный суд включил в реестр его кредиторов некоего Алексея Сичаева, которому Развеев должен более 141 миллиона рублей по договору займа от 2014 года. Отметим, что это самый 

25 сентября 2017, 10:11
«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»

«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»

В воскресенье, 24 сентября, футболисты самарских «Крыльев Советов» сыграли на выезде в Красноярске. В матче 15-го тура первенства ФНЛ волжане встретились с «Енисеем».

На 38-й минуте матча самарцам забили гол. Счет остался неизменным до конца встречи. Таким образом, самарская команда потерпела 

25 сентября 2017, 07:50
Отбоя нет от кредиторов: с экс-акционера «Приоритета» требуют еще более 140 миллионов рублей

Отбоя нет от кредиторов: с экс-акционера «Приоритета» требуют еще более 140 миллионов рублей

Арбитражный суд Самарской области заблокировал проведение первого собрания кредиторов по делу о банкротстве бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Развеева. Это сделано по инициативе пожелавшего войти в реестр кредиторов бизнесмена Алексея Сивачева. Он требует с Развеева 141 

8 августа 2017, 04:35
Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым

В самарском областном арбитраже рассмотрят иски к Виктору Развееву, бывшему акционеру банка «Приоритет» и экс-президенту ФК «Крылья Советов». Банк требует от него в счет погашения долгов 133 миллиона рублей, налоговики – еще более 31 миллиона.

Как уже сообщала 
4 мая 2017, 02:20
«Крылья Советов» обыграли «Енисей» и вышли на первое место ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Енисей» и вышли на первое место ФНЛ

«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Произошло это по итогам 14-го тура, в рамках которого самарцы сыграли в Красноярске против «Енисея». Матч состоялся в субботу, 11 октября.

В Сибирь «Крылья» прилетели без игроков национальных сборных Словакии, Белоруссии и Македонии, 

13 октября 2014, 10:05
Болельщики смогут бесплатно пройти на матч

Болельщики смогут бесплатно пройти на матч "Красные Крылья" - "Енисей"

В Самаре 4 мая состоится игра «Красных Крыльев» с «Енисеем», вход на которую для болельщиков будет бесплатным, как уже сообщалось ранее.
Начало встречи - в 13:00. Если потребуется, второй матч состоится 5 мая в 19:00, вход на него также будет 

2 мая 2014, 06:20
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