«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Произошло это по итогам 14-го тура, в рамках которого самарцы сыграли в Красноярске против «Енисея». Матч состоялся в субботу, 11 октября.

В Сибирь «Крылья» прилетели без игроков национальных сборных Словакии, Белоруссии и Македонии, …