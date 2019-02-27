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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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Всех самарских пенсионеров переведут на «МИР»
Всех самарских пенсионеров переведут на банковские карты национальной платежной системы «МИР», сообщает региональное управление Пенсионного фонда России. Жители области, которые получают пособия по картам иностранных систем Visa и MasterCard, будут также переведены на «МИР», когда у первых истечет срок …
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27 февраля 2019, 09:03
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В блогах. Курмыши, Пиня, Заволга: все мемы про Самару
Самарец Вадим Назаров решил собрать в "Фейсбуке" все мемы про жителей Самары. "Итак, самарец думает, что Жигулёвские горы - это горы. Самарец говорит обвешанному сумками, что тот как Пиня. Если самарец заблудится, то в курмышах. Самарец не знает точно, …
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27 февраля 2019, 06:06
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В Самаре фура перекрыла трамвайные пути на Ставропольской
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27 февраля 2019, 05:31
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Самарцев зовут сыграть с ветеранами «Крыльев Советов»
В среду, 27 февраля, самарцев приглашают на стадион «Металлург». Здесь состоится матч, посвященный 65-летию заслуженного ветерана футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Между собой сыграют команда ветеранов и сборная болельщиков, в состав которой войдут и журналисты. На поле выйдут ветераны …
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26 февраля 2019, 10:08
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Сколько получают футболисты «Крыльев Советов» и как в клубе принимаются важные решения?
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26 февраля 2019, 08:52
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«Лада» проведет все матчи первой стадии плей-офф ВХЛ в Тольятти
Тольяттинская «Лада», заняв пятое место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги, сыграет на стадии 1/8 финала Кубка Петрова все матчи против красноярского «Сокола» на своей площадке. Встречи соперников в текущем сезоне дважды завершились победами хоккеистов Автограда в овертайме с одинаковым …
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25 февраля 2019, 11:42
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Мохаммед Рабиу будет выступать за «Крылья Советов»
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25 февраля 2019, 10:33
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«Крылья Советов» разгромили «Шахтер» и разошлись ничьей с «Астаной»
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25 февраля 2019, 08:21
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Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Партизаном»
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7 февраля 2019, 09:38
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«Самара Арена» поборется за титул лучшего стадиона мира
«Самара Арена» сразится за звание лучшего стадиона мира, открытого в 2018 году. Соответствующее голосование стартовало на англоязычном портале Stadiumdb.com. Конкурс проводится девятый год подряд. Голосовать могут все желающие. Правила просты. Нужно выбрать пять лучших стадионов из 27 представленных: присвоить …
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7 февраля 2019, 08:13
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В будни до «Самара Арены» пустили трамвай № 7
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1 февраля 2019, 09:45
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Болельщики растащили поле «Металлурга» на сувениры
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14 сентября 2018, 11:47
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В Самаре болельщикам предлагают забрать газон с поля «Металлурга»
В четверг, 13 сентября, болельщиков самарских «Крыльев Советов» зовут сыграть вместе с ветеранами, тренерами и административным составом команды на стадионе «Металлург». Начало матча в 17:00. В ближайшие дни на старейшем стадионе областной столицы начнется реконструкция основного поля, и его заменят …
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12 сентября 2018, 05:41
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Завершена прошивка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
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23 апреля 2018, 04:17
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Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»
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17 апреля 2018, 12:02
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Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня
Сегодня, 16 апреля, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат укладку газона, передает пресс-служба главы региона. Работы завершатся к концу понедельника, заявил заместитель гендиректора компании-подрядчка ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Как уже сообщала «ТЕРРА», газон для самарского стадиона был срезан в питомнике …
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16 апреля 2018, 01:37
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Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео
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16 апреля 2018, 09:49
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Играть можно: Поле самарского «Металлурга» устроило комиссию РФС
Глава комиссии Российского футбольного Союза Сергей Куликов остался доволен полем самарского «Металлурга» по результатам инспекции стадиона. Он выразил уверенность, что спортарена готова принять матч 1/4 Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Спортивного чиновника цитирует ТАСС.
«Переживания, само …
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17 февраля 2018, 03:09
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На Виктора Развеева завели уголовное дело
Следственное управление МВД России по Самаре возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении известного самарского бизнесмена и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Развеева. Его в компании с бывшей супругой Натальей Кутуковой подозревают в хищении у банкира Анатолия Попова порядка 20 …
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20 октября 2017, 01:31
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У Виктора Развеева появился новый крупнейший кредитор
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25 сентября 2017, 10:11
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«Крылья Советов» отдали очки «Енисею»
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25 сентября 2017, 07:50
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Отбоя нет от кредиторов: с экс-акционера «Приоритета» требуют еще более 140 миллионов рублей
Арбитражный суд Самарской области заблокировал проведение первого собрания кредиторов по делу о банкротстве бывшего акционера банка «Приоритет» и экс-президента «Крыльев Советов» Виктора Развеева. Это сделано по инициативе пожелавшего войти в реестр кредиторов бизнесмена Алексея Сивачева. Он требует с Развеева 141 …
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8 августа 2017, 04:35
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Делят миллионы: налоговики и банк «Приоритет» судятся с экс-акционером Виктором Развеевым
В самарском областном арбитраже рассмотрят иски к Виктору Развееву, бывшему акционеру банка «Приоритет» и экс-президенту ФК «Крылья Советов». Банк требует от него в счет погашения долгов 133 миллиона рублей, налоговики – еще более 31 миллиона.
Как уже сообщала …
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4 мая 2017, 02:20
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«Крылья Советов» обыграли «Енисей» и вышли на первое место ФНЛ
«Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу Футбольной национальной лиги. Произошло это по итогам 14-го тура, в рамках которого самарцы сыграли в Красноярске против «Енисея». Матч состоялся в субботу, 11 октября.
В Сибирь «Крылья» прилетели без игроков национальных сборных Словакии, Белоруссии и Македонии, …
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13 октября 2014, 10:05
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Болельщики смогут бесплатно пройти на матч "Красные Крылья" - "Енисей"
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2 мая 2014, 06:20
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