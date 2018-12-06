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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц
В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.
За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные …
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6 декабря 2018, 05:05
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«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки
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6 декабря 2018, 04:13
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В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила
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6 декабря 2018, 03:06
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Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»
Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра-Дубрава, затем выезжать на Ракитовское …
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6 декабря 2018, 08:41
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков
Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК …
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24 ноября 2018, 08:15