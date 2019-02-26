|Регион
|Ср. цена
|Изменение
|1
|Челябинск
|187 736
|-68%
|2
|Казань
|304 968
|-55%
|3
|Красноярск
|389 343
|-80%
|4
|Воронеж
|413 208
|3%
|5
|Уфа
|498 172
|-1%
|6
|Екатеринбург
|556 571
|-40%
|7
|Барнаул
|592 733
|-23%
|8
|Саратов
|594 829
|113%
|9
|Нижний Новгород
|625 051
|3%
|10
|Краснодар
|664 844
|9%
|11
|Тюмень
|685 372
|67%
|12
|Санкт-Петербург
|786 479
|-1%
|13
|Ижевск
|797 375
|206%
|14
|Омск
|880 263
|103%
|15
|Волгоград
|960 000
|204%
|16
|Тольятти
|963 429
|-74%
|17
|Ростов-на-Дону
|1 050 850
|115%
|18
|Самара
|1 080 075
|161%
|19
|Москва
|1 117 131
|19%
|20
|Новосибирск
|1 180 496
|2%
|21
|Пермь
|1 265 909
|217%
|22
|Иркутск
|1 668 410
|171%
|23
|Ульяновск
|1 886 250
|75%
|Вся Россия
|817 751
|15%
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки
Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском …
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26 февраля 2019, 10:35
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В блогах: фермерство как хобби, бизнес и образ жизни
Самарский блогер Наталья Ширяева решила развенчать миф о том, что в России "деревня умирает, там нет молодежи, кто смог - тот свалил". "На мой взгляд, если это применимо к русской деревни, то только локально, - пишет автор. - Жизнь …
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25 февраля 2019, 08:48
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Самарец продает перстень с изумрудом, сделанный в XIX веке
Житель областной столицы разместил необычный лот на сайте объявлений. Он продает старинный перстень с изумрудом, сделанный в Российской империи в конце XIX века. Собственник просит за раритет 200 тысяч рублей. Размер кольца — 19,5, а масса - 8,31 грамма. …
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25 февраля 2019, 01:02
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В Самарской области у управляющих компаний похитили 17 мусорных контейнеров
В Самарской области раскрыта кража мусорных контейнеров. К полицейским из межмуниципального отдела МВД «Кинельский» обратились представители нескольких управляющих компаний, которые обслуживают различные села. Они рассказали о пропаже 17 металлических контейнеров, материальный ущерб организации оценили в 79 540 рублей. Сотрудники угрозыска …
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25 февраля 2019, 12:37
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В Самаре хотят построить 22-этажный дом с квартирами для сирот
В областной столице планируют построить 22-этажный дом в Куйбышевском районе. Здание хотят возвести на улице Белорусской (Сухая Самарка). По плану в этом доме будет 570 квартир, 88 из них будут переданы подросшим детям-сиротам. Желание стать застройщиком высказали сотрудники «Поволжской строительной …
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25 февраля 2019, 10:01
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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Сколько стоят квартиры в Самаре в 2019 году - статистика от экспертов
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20 февраля 2019, 03:00
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Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни
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18 февраля 2019, 12:42
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В Тольятти приставы опечатали упаковочный цех
В Тольятти судебные приставы приостановили работу цеха по очистке и вакуумной упаковке овощей. Причина этого решения оказалась банальна - в организации работал мигрант, у которого не было необходимых документов. Исполнительное производство возбудили в отделе приставов Центрального района. Теперь предприятие не …
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18 февраля 2019, 10:10
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
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4 февраля 2019, 12:25
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Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной
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2 ноября 2018, 02:57
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