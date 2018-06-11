В Самаре определили компанию, которая займется установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина. Заявка на электронные торги поступила только от одного претендента — ООО «Глобал». Именно эта организация и стала победителем аукциона.
За монтаж 55-метрового колеса обозрения фирма получит 7,5 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней с момента заключения контракта.
Стоит отметить, что вес нового аттракциона составит 267 тонн. Его оснастят закрытыми кабинками вместимостью по 6 человек. Предполагается, что его можно будет эксплуатировать круглый год.
|
В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»
Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком …
|
6 июня 2018, 09:46
|
Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре
|
4 июня 2018, 04:43
|
Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне
Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru.
Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой …
|
16 мая 2018, 03:24
|
Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина
В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь …
|
20 апреля 2018, 11:49
|
Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре
|
19 апреля 2018, 04:43
|
Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными
Аукционная эпопея с колесом обозрения в парке Гагарина подошла к концу. Управление ФАС по Самарской области признало законными торги на установку аттракциона. Подписание контракта с их победителем было приостановлено две недели назад после жалоб двух других участников. Антимонопольщики решили проверить …
|
25 октября 2017, 08:14
|
Установку нового колеса обозрения в Самаре вновь притормозили
Многолетняя эпопея со строительством колеса обозрения в самарском парке имени Гагарина продолжается. Областное управление Федеральной антимонопольной службы приостановило подписание контракта с победителем конкурса по сооружению аттракциона на время проверки законности его результата, говорится в сообщении ФАС. Документ появился в базе …
|
13 октября 2017, 04:34
|
Отдыхающая в Анапе погибла на аттракционе «Парашют»
Информацию на данный счет распространили региональные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 14 июня, около полудня.
|
14 июня 2016, 04:16
|
«Парк динозавров» открывается в Ульяновске
В соседней области начинает свою работу «Парк динозавров». На площадке «Затерянный мир» парка «Победа» в пятницу пройдет благотворительная акция для воспитанников местных детских домов. Посетителям представлены 16 фигур гигантских животных в натуральную величину. Они, как сообщают региональные СМИ, будут двигаться …
|
10 мая 2016, 04:29