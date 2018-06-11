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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

В блогах: «Самарские чиновники задрали цены на прокат велосипедов»

Самарчанка Елена Щербакова обратилась через "Твиттер" к властям города с вопросом, "а не слишком ли сильно муниципальное предприятие "Парки Самары" задрало цены на прокат велосипедов в парке Гагарина"? "Чтобы 2 раза в месяц выйти в парк покататься с ребенком 
6 июня 2018, 09:46
Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре

Автоледи свалила столб на свою иномарку у парка Гагарина в Самаре

В Самаре ночью 3 июня произошло ДТП в районе парка Гагарина. В аварию попала автоледи 1978 года рождения на иномарке Hyundai Getz. 
4 июня 2018, 04:43
Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне

Запустить новое колесо обозрения в парке Гагарина могут уже в июне

Уже в мае в самарском парке имени Гагарина может начаться монтаж нового колеса обозрения. Работы должны были стартовать еще в апреле, но сроки перенеслись из-за подготовки документации для организации торгов, пишет samru.ru.

Сейчас выбирается подрядчик, который займется установкой 
16 мая 2018, 03:24
Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

Музей Госавтоинспекции откроют в заброшенном здании парка Гагарина

В Самаре планируют открыть музей Госавтоинспекции. Его предполагают разместить в заброшенном одноэтажном здании в парке Гагарина. Экспозицию предлагают разделить на четыре тематических блока: постовые и патрульные дежурства, оформление профессиональной документации, сопровождение организованных колонн и мониторинг аварийности дорог. Всего предложено семь 

20 апреля 2018, 11:49
Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре

Появились новые сроки установки огромного колеса обозрения в Самаре

Новое колесо обозрения высотой 55 метров в самарском парке Гагарина начнут строить в конце апреля. МАУ «Парки Самары» получило наземный каркас массой в 36 тонн, остальные детали — опоры и узел центральной оси — прибудут позднее. Ранее сообщалось, что кабинки 

19 апреля 2018, 04:43
Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными

Колесу обозрения быть: торги по установке аттракциона в парке Гагарина признаны законными

Аукционная эпопея с колесом обозрения в парке Гагарина подошла к концу. Управление ФАС по Самарской области признало законными торги на установку аттракциона. Подписание контракта с их победителем было приостановлено две недели назад после жалоб двух других участников. Антимонопольщики решили проверить 

25 октября 2017, 08:14
Установку нового колеса обозрения в Самаре вновь притормозили

Установку нового колеса обозрения в Самаре вновь притормозили

Многолетняя эпопея со строительством колеса обозрения в самарском парке имени Гагарина продолжается. Областное управление Федеральной антимонопольной службы приостановило подписание контракта с победителем конкурса по сооружению аттракциона на время проверки законности его результата, говорится в сообщении ФАС. Документ появился в базе 

13 октября 2017, 04:34
Отдыхающая в Анапе погибла на аттракционе «Парашют»

Отдыхающая в Анапе погибла на аттракционе «Парашют»

Информацию на данный счет распространили региональные СМИ со ссылкой на представителей правоохранительных органов. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 14 июня, около полудня.
Все произошло в районе Анапского мыса буквально в полутора метрах от берега во время водного аттракциона. Причиной трагедии послужил 

14 июня 2016, 04:16
«Парк динозавров» открывается в Ульяновске

«Парк динозавров» открывается в Ульяновске

В соседней области начинает свою работу «Парк динозавров». На площадке «Затерянный мир» парка «Победа» в пятницу пройдет благотворительная акция для воспитанников местных детских домов. Посетителям представлены 16 фигур гигантских животных в натуральную величину. Они, как сообщают региональные СМИ, будут двигаться 

10 мая 2016, 04:29
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