На днях в тольяттинскую полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице на нее напал неизвестный преступник и отобрал у нее сумку с деньгами.

Правоохранители приступили к расследованию. Они изъяли с места происшествия записи с камер видеонаблюдения, на которых и …