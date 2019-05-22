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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»

Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»

Тольяттинцы провели яркий флешмоб в честь Дня Победы. Студенты местного музыкального колледжа исполнили «Смуглянку-молдаванку» на эскалаторе торгового центра «Парк Хаус».
 
«Было всё как обычно. И вдруг начали петь молодые люди вокруг. Оказалось, целый хор собрался для флешмоба. Он ошарашил 
10 мая 2019, 11:44
Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти

В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате 

8 мая 2019, 10:13
В Тольятти в районе памятника Татищеву нашли человеческие кости

В Тольятти в районе памятника Татищеву нашли человеческие кости

Поистине жуткую находку обнаружил недавно житель Тольятти. Когда сошла вода в районе памятника Василию Татищеву, на земле остались человеческие кости.

Как сообщают подписчики паблика «Тольятти» в соцсети ВКонтакте, раньше в указанном районе располагалось кладбище старого Ставрополя-на-Волге. Часть могил 
6 мая 2019, 01:36
Тольяттинка может сесть на два года за ложный донос на родственника

Тольяттинка может сесть на два года за ложный донос на родственника

На днях в тольяттинскую полицию обратилась местная жительница. Она рассказала, что на улице на нее напал неизвестный преступник и отобрал у нее сумку с деньгами.

Правоохранители приступили к расследованию. Они изъяли с места происшествия записи с камер видеонаблюдения, на которых и 

4 мая 2019, 11:17
В России для электромобилей введут бесплатные парковки

В России для электромобилей введут бесплатные парковки

Владельцам гибридных и электрических авто могут предоставить своеобразные льготы в виде бесплатных парковок и более щадящих транспортных сборов, отмечают в Минприроды. По информации ТАСС, об этом заявил глава ведомства Сергей Донской.
Как отметил министр, до 90% вредных веществ воздуха в 

7 декабря 2017, 04:17
Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

Объем продаж электрокаров вырос в России в разы

По данным Авто.ру, в октябре 2016-го российские дилеры реализовали всего 4 электрокара, а за аналогичный период этого года своих владельцев нашли 64 автомобиля на электрической тяге. С апреля 2016-го эксперты наблюдают рост числа покупок как новых электромобилей, так и с 

29 ноября 2017, 04:15
Кабмин разрешил заряжать электромобили в помещениях

Кабмин разрешил заряжать электромобили в помещениях

Глава кабмина подписал документ, разрешающий зарядку электромобилей в помещениях и на открытых площадках для стоянки машин. Новшество появилось в результате некоторой корректировки правил противопожарной безопасности. Данная информация обнародована на официальном правительственном портале.
По мнению ряда экспертов, такой подход даст возможность 

21 ноября 2017, 09:32
В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей

В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей

В Самаре появились первые зарядные станции для электромобилей. Пока в городе всего пять точек: на 6-й просеке, у отеля «Ренессанс», бизнес-центра «Деловой мир» на улице Урицкого, а также в ЖК «Владимир» на улице Академика Платонова и ЖК «Радужный-Люкс» на улице 

8 ноября 2017, 12:16
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