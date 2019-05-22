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Ошарашили народ: Тольяттинцы устроили флешмоб в ТЦ «Парк Хаус»
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10 мая 2019, 11:44
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Водитель иномарки сбил велосипедиста в Тольятти
В Тольятти произошло ДТП, участником которого стал велосипедист. 33-летний водитель «КИА Рио» ехал по дворовой территории со стороны проспекта Степана Разина в направлении ул. Юбилейная. В районе дома №55 по Юбилейной автомобилист сбил 23-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть. В результате …
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8 мая 2019, 10:13
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В Тольятти в районе памятника Татищеву нашли человеческие кости
Поистине жуткую находку обнаружил недавно житель Тольятти. Когда сошла вода в районе памятника Василию Татищеву, на земле остались человеческие кости.
Как сообщают подписчики паблика «Тольятти» в соцсети ВКонтакте, раньше в указанном районе располагалось кладбище старого Ставрополя-на-Волге. Часть могил …
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6 мая 2019, 01:36
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Тольяттинка может сесть на два года за ложный донос на родственника
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4 мая 2019, 11:17
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В России для электромобилей введут бесплатные парковки
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7 декабря 2017, 04:17
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Объем продаж электрокаров вырос в России в разы
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29 ноября 2017, 04:15
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Кабмин разрешил заряжать электромобили в помещениях
Глава кабмина подписал документ, разрешающий зарядку электромобилей в помещениях и на открытых площадках для стоянки машин. Новшество появилось в результате некоторой корректировки правил противопожарной безопасности. Данная информация обнародована на официальном правительственном портале.
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21 ноября 2017, 09:32
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В Самаре открыли 5 зарядных станций для электромобилей
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8 ноября 2017, 12:16
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